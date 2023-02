Kylie Jenner se luce con bikini negro y minifalda

Kylie Jenner se ha convertido en la gran sensación del momento por sus cátedras de moda con las que ha demostrado que su estilo es único y todo un referente, lo anterior sin importar si se encuentra en la Semana de la Moda en París, Francia, con los diseños más exclusivos o en la playa con el bikini más cautivador y perfecto para presumir las curvas. Y es que en ambos escenarios, siempre da de qué hablar y luego de robarse todas las miradas con una cabeza de león, ahora presumió su figura en el look playero más icónico de la temporada.

Aunque son muchas las famosas que han sorprendido con cátedras de moda para lucir un traje de baño de dos piezas ya sea en colores como el rojo o el dorado, ahora Kylie Jenner llegó a demostrar que el negro es clásico y muy elegante, además que combina con todo. En una nueva lección de estilo, la modelo e influencer cautivó con un coqueto bikini, minifalda verde neón y sandalias de plataforma, una combinación que triunfará durante la temporada primavera-verano 2023.

La empresaria cautivó desde el mar. (Foto: IG @archivekyliejenner)

Kylie Jenner eleva la temperatura con su look

De acuerdo con TMZ, la hermana menor del clan Kardashian estuvo de vacaciones este fin de semana en las Islas Turcas y Caicos, donde presumió su belleza y sensualidad como nunca al posar a la orilla del mar y conquistando la región con su estilo único. Pues para la ocasión vistió un bikini negro (con el que se alejó de la tendencia micro) de tiro bajo para presumir un vientre plano y su abdomen de acero, pero a diferencia de otras ocasiones, eligió un top sin escote para una imagen más relajada.

En las fotos que rápidamente se volvieron virales en redes sociales se le observa con una melena XXL suelta caminando por la orilla del mar, mientras que en otras más presumió su belleza completamente mojada por las aguas del océano Atlántico. Claro que fiel a su estilo lleno de glamur, accesorios como lentes de sol y joyas plateadas para darle brillo a su imagen no hicieron falta, aunque no fue lo único que llamó la atención de los fans.

Así presumió su figura llena de curvas. (Foto: IG @archivekyliejenner)

¿La razón?, que en su cátedra de moda, Kylie Jenner también elevó la temperatura con una minifalda verde que ya dio mucho de qué hablar, pues a pesar de lo sencilla que resulta es ideal para sumarse a las tendencias de la temporada como dejar la tanga a la vista -aunque en este caso se trató del bikini-. Para ello apostó por un tiro bajo con el cual seguir presumiendo un vientre plano, además de darle más volumen a las caderas y poder presumir un sensual tatuaje en el glúteo.

Este look que no dudó en complementar con sandalias de plataforma y bolso crochet llamó la atención de los fans no sólo por lo icónico que resulta, sino también porque desde el nacimiento de su segundo hijo, Aire, Kylie Jenner ha presumido sus curvas en contadas ocasiones y mucho menos con un traje de baño como este.

Su combinación ya es la preferida para derrochar estilo en la playa. (Foto: IG @archivekyliejenner)

Por su parte, los fans de la también empresaria no dudaron en llevarse una gran sorpresa con esta aparición tras cautivar en la Semana de la Moda en París, y además de la emoción por un nuevo look playero, aplaudieron el estilo con el que se robó todas las miradas. "Ella es tan hermosa" y "reina" son algunos de los comentarios que se leen en la red.

Desde la regadera, Kylie Jenner no perdió el estilo. (Foto: IG @archivekyliejenner)

