Paulina Peña causa furor con minivestido de animal print

El mes del amor por fin está aquí y con él también llegan los mejores looks con los cuales acaparar todas las miradas y causar furor ya sea en una cita romántica, en una cena o en una reunión con amigas, y como te hemos contado en otras ocasiones el estilo de las famosas siempre será nuestra mejor inspiración ya sea con los atuendos más arriesgados o los más juveniles como los de Paulina Peña Pretelini. La hija del expresidente de México acaba de sorprender con una cátedra de moda que es ideal para mujeres de todas las edades que se quieren lucir como nunca.

La joven de 27 años se ha mantenido muy activa en Instagram, donde además de contar su travesía para rescatar y darle hogar a un gatito callejero, también ha sorprendido como nunca con los mejores consejos de belleza y bienestar, primero con su rutina para una imagen natural y relajada, para después imponer moda con un coqueto minivestido. A través de sus historias, la influencer y recién casada compartió el look perfecto para una cita en este mes de febrero, en donde la moción por San Valentín sólo nos hace pensar en los outfits más románticos.

Casual-chic, así se lució Paulina Peña en redes

Ahora que se encuentra más activa que nunca en redes, Paulina Peña sorprendió con el minivestido que todas querrán no sólo para este mes, sino también para la temporada primavera-verano 2023 gracias al estilo icónico que se logra y en el que se mantiene una imagen casual y chic gracias a un diseño de animal print y por sumarse a la fiebre de los minivestidos. Con una selfie en el espejo, demostró que los olanes y los escotes son perfectos para causar furor.

El diseño es perfecto para una cita romántica. (Foto: IG @paaulinapepretelini)

Uno de los trucos de la hija de Peña Nieto para lucirse en una cita es lucir un minivestido como el anterior en el que destaca un diseño holgado con el cual lograr ese toque juvenil y fresco, además que se acompaña por un par de olanes en la falda para un estilo más romántico y sensual, gracias al largo de la falda justo a medio muslo. Por supuesto, con esta cátedra de moda, no podían faltar los trucos para favorecer la figura al marcar una minicintura con la cual lograr armonía en el cuerpo y marcar las curvas.

Por otro lado, en los looks ideales para una cita no pueden faltar los escotes aunque no tienen que ser ni profundos ni demasiado reveladores, especialmente si lo que se busca es esa imagen relajada y chic. Es por ello que un cuello en "V" resulta magnífico para complementar un minivestido como este y darle el toque final al animal print; por supuesto, siempre agregando otros accesorios tal y como lo demostró la influencer.

Un ejemplo perfecto de lo anterior es lucir una chamarra de mezclilla en color negro, ideal para contrarrestar con los colores del animal print; mientras que para conseguir ese toque de glamur detalles en los puños, bolsas y cuello con estoperoles son fantásticos para terminar de derrochar estilo. En esta lección de moda, Paulina Peña no presumió con qué tipo de calzado completó su outfit, pero al tratarse de la apuesta perfecta para mujeres de todas las edades se pueden lucir desde un par de tenis blancos hasta botas. ¿Usarías un look como este para una cita?

