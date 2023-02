Itati Cantoral: 3 looks que la hacen verse de 20 años a sus cuarentas

Itatí Cantoral es una de las actrices mexicanas que se mantiene en actualidad no sólo por la frescura de sus trabajos en televisión, sino por que sabe probar con diferentes tendencias de moda y eso nos lo ha dejado claro con las últimas fotografías que publica en redes sociales donde usa looks que dejan ver que a sus 47 años de edad tiene un cuerpazo de envidia, incluso no parece que sea madre de tres hijos, pues tiene una breve cintura como en su juventud.

Algunas personas dicen que la moda debe ir cambiando conforme se gana edad e incluso recomiendan no usar vestidos cortos, ropa entallada ni cabello largo, un ejemplo de este pensamiento es la diseñadora Carolina Herrera quien en más de una ocasión ha dejado clara su postura en cuanto a que las mujeres deben vestirse acorde a su edad, pero esas reglas no aplican para Itati pues se ha atrevido a usar looks muy entallados y reveladores.

Cualquiera pensaría que los colores pastel son únicos para jovencitas. Foto. Instagram

Itati Cantoral luce cuerpazo

La actriz quien fue pareja de Eduardo Santamarina vive un momento donde se ve radiante, plena y feliz en compañía de sus hijos y disfrutando de su trabajo pues apenas en diciembre estrenó en cines la película "Mi suegra me odia", y fue justo para ese estreno donde se dejó ver con un atuendo muy al estilo Barbie de los años 90, pues usó un vestido midi de hombros escotados en una tela plisada con unas botas de charol color rosa.

Ahí mostró que para la moda no hay edad, y que tal la famosa Carolina Herrera se ha equivocado, al verse elegante, atrevida, sexy y muy jovial con ese look que destacó su figura. Y es que ese no fue el único vestido que usó para promocionar su cinta pues también se le vio con un atuendo más sofisticado, un vestido rojo con escote lateral que le permitió mostrar sus torneadas piernas.

Se lució bella con este look sofisticado y sexy. Foto: Instagram

La protagonista de "Cansada de besar sapos" usó un estilo muy noventero, que nos deja ver cómo era la moda entonces con trajes de baño muy pequeños y es que debajo de este vestido de red tiene un microbikini color rojo que permite ver la cinturita que conserva, misma que la destacó en sus años de telenovelas y es que con estos atuendos logró quitarse años de encima y a sus cuarentas parece de veinte.

Sin duda Itati Cantoral nos ha dado cátedra de moda y estilo dejando en claro que no hay restricciones para verse bien a la edad que sea, pues ella se muestra segura, empoderada y con la mejor actitud de lucirse como la reina que es.

Este vestido largo con transparencias es uno de sus looks más atrevidos. Foto: Instagram

