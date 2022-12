Itati Cantoral y el vestido rojo que demuestra tiene el cuerpazo de sus años veinte

La bella Itati Cantoral está de manteles largos con el estreno de la cinta "Mi suegra me odia" por lo que se ha presentado en varios espacios de televisión donde ha revelado detalles del proyecto, sin embargo lo que más ha llamado la atención es lo guapísima que está a sus 47 años de edad, pues conserva la cinturita que la caracterizaba en su juventud.

La estrella de cine y televisión se lució con un entallado vestido rojo que evidenció el cuerpazo que tiene la actriz, quien eligió ese look para la conferencia de prensa de la mencionada cinta, y es que robó suspiros porque se luce bellísima; en un tono rojo quemado el vestido largo de pierna descubierta permitió destacar sus cuervas.

Un maquillaje sobrio la hizo lucir bella y elegante. Foto: Instagram

La actriz destacó su belleza con un maquillaje en tonos neutros que resaltó sus ojos, pues portaba unas sombras terracota , un iluminador cobrizo sobre los pómulos y un labial también en tonos tierra. Su look fue perfecto para el evento de la cinta que se estrena el próximo 22 de diciembre y estará en cines.

Mantiene su cinturita y foto lo demuestra

Algo que llamó la atención, es que conserva una figura envidiable, pues ni rastro de sus embarazos se le nota; la prueba de ello es una fotografía de su juventud donde posa para la cámara en un diminuto bikini que deja muy poco a la imaginación, la foto es de los años 80 cuando ella estaba en sus años veinte.

Itatí Cantoral desborda belleza

Aunque hace unos días volvió a saltar a la memoria el polémico momento de su interpretación de "La Guadalupana" en las Mañanitas a la Virgen, la bella actriz aclaró que en ese momento no iba prepara para cantar por lo que su interpretación salió muy mal, y aunque ella pidió volver a grabarla, le negaron ese beneficio pues le aseguraron que la grabación no sería proyectada, pero no fue así.

Con el paso de los años aclaró la polémica y especificó que ese momento le causó conflicto emocional pues fue blanco de burlas y ataques en redes sociales. Ahora dejó en claro que sí puede hacerlo bien y volvió a interpretar el tema con gran maestría, dejando en el pasado ese incómodo momento.

Robó suspiros con tremendo look. Foto: Instagram

SIGUE LEYENDO:

Itatí Cantoral y la foto en bikini que demuestra tenía una cinturita de infarto