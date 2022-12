Itatí Cantoral recuerda la vez que cantó ante la Virgen, asegura que quiso repetirlo pero no la dejaron

Este 12 de diciembre en México se celebra a La Virgen de Guadalupe y como cada año una noche antes se acostumbra a cantarle las mañanitas y algunas canciones más a la morenita del Tepeyac, esto en agradecimiento a los milagros y favores que les ha concedido a los devotos y creyentes de ésta.

Una de las actuaciones más recordadas sin duda alguna es y será la de Itatí Cantoral en el año 2016 cuando la actriz y cantante interpretó el tema “La Guadalupana” de una forma muy particular pues quien la ha escuchado asegura que la hija de Roberto Cantoral pudo haber estado bajo la influencia del alcohol o de alguna droga.

Pese a que ya han pasado seis años desde aquella desafortunada interpretación de “La Guadalupana” este año la propia Itatí Cantoral reveló lo que realmente sucedió la noche en que acudió a grabar su participación para uno de los programas especiales que se transmiten en las televisoras en honor a la Virgen de Guadalupe.

De acuerdo con la propia actriz quien contó lo que sucedió aquella vez, ella recibió la invitación para cantarle a La Virgen, por lo que inmediatamente la aceptó ya que ella es muy devota de la morenita del Tepeyac, lo cual se lo inculcaron sus padres.

Fue entonces que Itatí accedió a ir a grabar su participación para aquel programa especial, sin embargo, recuerda que había muchos artistas invitados por lo que ni siquiera ensayó su interpretación de “La Guadalupana” ya que seguramente la iban a cortar, pues eran muchos cantantes los que habían grabado.

Fue entonces que Itatí cantó “La Guadalupana” tal y como la hemos escuchado desde 2016, sin embargo, la cantante asegura que pidió a la producción volver a grabar su participación pues no estaba conforme cómo había quedado, pero no le fue permitido volver a grabarlo.

Y es que, de acuerdo con la propia Itatí quien contó esta situación durante su participación en el reality show “Divina Comida”, le comentaron que su actuación ante La Virgen de Guadalupe seguramente iba a ser cortada, por lo que no se preocupó más.

“Entré como a las 2 de la mañana; lo hago muy mal y me dijeron: ‘Ya, muchas gracias’. Y le dije a la persona que iba conmigo: ‘Oye no, yo estaba probando, yo creo que quedó pésimo, muy mal. ¿No puedo hacerlo otra vez?’, ‘Ni te preocupes, Itatí, quedó muy bien. Aparte vamos a cortar todo…’, Verdaderamente pensé que no iba a salir publicada la canción”. contó Itatí en Divina Comida