Hijo de Peña Nieto pide dinero para ayudar a gatito atropellado

Las redes sociales no solo se han convertido en la alternativa perfecta para siempre mantenernos conectados con seres queridos, sino también para volver virales historias que tocan el corazón de miles que personas que no dudan en compartir o aportar un granito de arena para hacer cambios importantes, en especial si se trata de mascotas. Pues no es inusual ver que en Facebook, Twitter o Instagram se pida ayuda para recaudar fondos y así apoyar con las operaciones o tratamientos de perritos o gatitos.

Aunque historias como las anteriores son muchas, en las últimas horas toda la atención se ha centrado en Alejandro Peña Pretelini, hijo del expresidente Enrique Peña Nieto, quien por medio de sus redes sociales pidió ayuda y dinero a sus conocidos y seguidores, pero todo tiene una buena causa. Pues según contó, todo lo recaudado servirá para salvarle la vida a un gatito que fue atropellado y cuyo estado de salud es crítico, por lo que resulta indispensable brindarle asistencia médica inmediata.

En la foto que se acompaña en la publicación se observa al michi recostado y con una carita que refleja su gran preocupación y tristeza, a la vez que en su patita se encuentra inmovilizada y con una sonda. Mientras que en la radiografía se ve la catástrofe de un accidente y la fractura en una de las patas traseras.

Buscan juntar 10 mil pesos para el gatito

Este fin de semana el pequeño gatito fue atropellado y aunque su vida por el momento no está en riesgo, sí requiere de una intervención quirúrgica "muy costosa" y es por ello que tanto el hijo de Peña Nieto como otros usuarios de redes sociales se sumaron para compartir esta noble causa. De acuerdo con los detalles, se espera juntar 10 mil pesos mexicanos para cubrir los gastos y que la patita del michi no sufra más daños.

"Hola. Me llamo Nico y necesito de tu ayuda. El domingo 15 de enero me atropellaron y me fracture la tibia de la patita izquierda. La operación es muy costosa y no hemos podido reunir el dinero para la cirugía. Espero nos puedan apoyar. Cada granito cuenta", se lee en la publicación.

Con este noble mensaje Alejandro Peña, de 22 años, tocó el corazón de muchos y como no se trata de una mascota directamente suya, por lo que se aprecia en el nombre del número de cuenta al que se pueden hacer los donativos de dinero, también han surgido dudas de si el joven también aportó económicamente para la operación del gatito. Pero para todas las personas que deseen apoyar, la meta para juntar la suma concluye hasta el próximo 19 de abril.

