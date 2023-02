Los 3 secretos para revivir la pasión con tu pareja

Uno de los momentos más conflictivos en la relación de pareja es cuando la llama de la pasión se encuentra en su punto más bajo y por más que ambos lo intentan no logran encontrar un punto en común para volver a disfrutar de la intimidad como al inicio del noviazgo y aunque se trata de una etapa "normal", pocos saben cómo enfrentarla. De ahí que no sorprenda que muchas veces esto lleve a las inseguridades hasta el punto que alguno de los dos comience a pensar que ya no es lo suficientemente atractivo para el otro, o bien, que hay algo mal por corregir.

Todo esto además puede traer peleas frecuentes, especialmente después del matrimonio o de haber tenido hijos, pude ocasionar un distanciamiento, pero no son los únicos e incluso durante el noviazgo las parejas se pueden enfrentar a escenarios como estos. La buena noticia es que existen muchos secretos con los cuales revivir la llama de la pasión y lograr que las pocas ganas de los encuentros sexuales se conviertan en las aventuras más pasionales, porque hay que aceptar que si bien el sexo no es una necesidad, es una forma de disfrutar de los diferentes placeres y de nuestro cuerpo con el ser amado.

Y de ser necesario hay que experimentar con otras alternativas. (Foto: Pexels)

Es por ello que en esta ocasión te compartimos los secretos mejor guardados para no dejar que el deseo por la pareja se apague por completo y para volver a disfrutar de la aventura, pasión, emoción y complicidad que sólo se encuentra en los momentos más íntimos y privados. Y es que es importante recordar que así como las salidas románticas, las platicas interminables o las citas más maravillosas, el sexo también juega un rol importante en la dinámica, al menos para algunas personas.

Habla con tu pareja y encuentren una solución

El primero de los secretos se trata posiblemente del más importante y el primero que hay que tener en cuenta cuando se habla del sexo, la razón de ello es que en un momento tan íntimo la comunicación resulta fundamental, pues gracias a ella cada parte puede compartir qué es lo que le gusta y qué no, con qué le gustaría experimentar, cuál es su posición favorita, sus deseos más privados e incluso las ganas de decir "no" cuando no se está preparado para un encuentro sexual.

Pero más allá de eso, cuando la llama de la pasión se encuentra tambaleando, las parejas pueden aprovechar para hablar sobre la intimidad y encontrar desde las razones que llevaron a este punto de quiebre, porque hay que aceptar que en ocasiones el cansancio, trabajo y otras preocupaciones como el estrés o enfermedades provocan que el sexo salga de la lista de prioridades. Asimismo, conocer estas razones les ayudará a encontrar soluciones para mejorar la intimidad.

No olvides que insistir puede afectar aún más el vínculo. (Foto: Pexels)

Olvídate de la pasión, busca el romance y sensualidad

Uno de los escenarios más comunes antes de llegar al sexo es iniciar con un beso apasionado con la pareja, un momento que define todo y que en cuestión de segundos puede revivir la llama de la pasión; sin embargo, no siempre es la mejor forma de empezar especialmente si él o ella acaban de regresar del trabajo, si tuvieron un día complicado o si simplemente están de mal humor. Es por ello que el segundo de los secretos es "olvidar" la pasión desenfrenada y revivir la complicidad fomentando el romance y la sensualidad.

Para ello basta con recordar los inicios en los que se buscaba que cada encuentro fuera especial y es por ello que se pueden implementar todo tipo de trucos que van desde experimentar con algo nuevo como un juego de lencería, un disfraz, usar juguetes sexuales, aclimatar la habitación con velas aromáticas o rosas. Este también es el momento perfecto para un juego erótico previo que despierte las ganas en los dos ya sea con un baile, con susurros, música o un masaje que además de ayudar a relajar vuelva más sensible al ser amado.

Otro aspecto que puedes implementar con tu pareja, especialmente en aquellos días es recordar que la intimidad no siempre implica la penetración y si en uno de los intentos por revivir la llama de la pasión el encuentro no culmina con lo anterior, es importante recordar que la sexualidad se vive de muchas maneras por lo que la masturbación o incluso los juguetes sexuales pueden ser un buen camino.

¡Y disfruten del momento!, a la cama no se llevan ni problemas ni celulares. (Foto: Pexels)

¡No dejes fuera las citas!

El 14 de febrero siempre nos recuerda que los aspectos básicos también son muy importantes a la hora de la intimidad y es que en muchas ocasiones por centrarse en el sexo se olvidan otros detalles que también son importantes para la dinámica en pareja y que incluso pueden ayudar a conseguir encender esa chispa que faltaba. Uno de los mejores ejemplos es recordar las primeras citas románticas en las que una cena tan solo era el inicio de una noche inolvidable, por lo que puedes iniciar por ahí, darse el tiempo de hablar y convivir, además de lanzar algunos comentarios hot con los cuales ir encaminando la situación.

No olvides que la intimidad va mucho más allá de la cama y de las cuatro paredes que se vuelven cómplices y que quizás esos toques de romance son lo que faltaba en tu relación para mejorar los encuentros sexuales y es que la pasión no es la única que influye, cuidar y procurar los sentimientos del otro también.

