Horóscopo chino: 3 colores que debes usar para atraer el amor en este San Valentín

Febrero es conocido por excelencia como el "mes del amor" y aunque también es común escuchar que es "loco y marzo otro poco", lo cierto es que nadie puede dejar de pensar en los festejos de San Valentín y de cómo las parejas se celebran unas a otras con todo tipo de detalles; sin embargo, el panorama romántico no es igual para todos, ya que los solteros pueden llegar a pasar una mala racha ante tanto amorío circulando por el aire. Afortunadamente, para ellos, existen trucos con los cuales atraer el amor a sus vidas.

Así que si el pasado 31 de diciembre te metiste bajo la mesa con la intención de conseguir pareja en este 2023 y los resultados aún no aparecen, llegó el momento perfecto para darle una oportunidad al horóscopo chino con el cual no sólo orientarte según tu signo (o animal), sino también con otros tips que además de espirituales tienen su inicio en los rituales, por lo que atraer el amor no será ningún problema. Uno de los más efectivos es usar colores relacionados a todo lo anterior, ¿te animas a llevarlos este mes de febrero?

Estos son los colores que debes lucir previo a San Valentín

Nos encontramos exactamente a una semana de San Valentín y aunque parezca una tarea imposible, atraer el amor de una pareja es más sencillo de lo que se cree y una forma de hacerlo es con los colores relacionados a este sentimiento según el horóscopo chino, y si bien los resultados pueden surtir efecto para el 14 de febrero, otros más sólo atraerán esa energía relacionada al enamoramiento para que a lo largo del año se concrete por completo.

¿Los pones a prueba? (Foto: Pexels)

El truco está en usar los tres colores que se relacionan con el amor y para ello no sólo se hablan de prendas de vestir, sino también de accesorios, amuletos o incluso joyería, así que lúcelos en piezas como:

Lencería y todo tipo de prendas

Piedras preciosas en tu joyería como anillos, collares o aretes

Accesorios como bolsos, dijes, zapatos

Amuletos

Rojo

El primero de la lista es el color rojo que por su naturaleza apasionante se relaciona con el amor, pero según las costumbres chinas, se trata del tono perfecto no sólo para pensarlo, sino también para atraerlo y es por ello que este mes de febrero y ya con el Año Nuevo Chino 2023 iniciado su potencialidad aumenta aún más por lo que conseguir pareja no será un problema. La mejor parte es que más allá de lo anterior, es una de las mejores representaciones de los enamorados, principalmente en esa primera etapa en la que todo es felicidad y miel sobre hojuelas, así que no dudes usarlo previo y en San Valentín.

Las pulseras también serán grandes aliadas si tienen este u otros colores. (Foto: Pexels)

Dorado

Para las costumbres chinas el dorado es uno de los colores más importantes, especialmente cuando se combina con otras tonalidades como el rojo que, como ya señalamos se relaciona directamente con el amor, pero que para intensificar los deseos de ser amado o encontrar pareja se puede combinar con este tono. Según se sabe, la viveza de este segundo color también es magnífico para incrementar la prosperidad, no sólo en cuestiones amorosas, sino en todos los sentidos.

Blanco

Finalmente, según el horóscopo chino, uno de los mejores caminos para atraer el amor es usar tonos como el blanco gracias a que se relaciona directamente con la buena suerte y la abundancia, por lo que en términos prácticos terminará de impulsar esos deseos de encontrar pareja para este San Valentín o para el resto de 2023. ¿Te animarías a poner estos colores a prueba?

