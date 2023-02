Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 7 de febrero

Las mejores predicciones de Nana Calistar llegan para todos los que quieren saber qué les depara el destino, donde sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este martes 7 de febrero con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, donde la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Posibilidad de encontrar ese amor, ponte abusado para no dejar pasar la oportunidad Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, momento de despabilarte y ponerte las pilas en todos esos proyectos y metas que has tenido en mente, pero que no has logrado materializar.

Se cancela una salida de último momento. Recuerda quien eres y hacia dónde vas en la vida, no te pierdas en el camino buscando algo que sabes no vas a conseguir.

Cuida mucho la parte de tus sentimientos pues estarás muy sensible al punto de que te afecte cualquier cosa que suceda en tu alrededor.

¿Cómo le irá a Aries en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, tus pensamientos andarán por el aire y debido a eso empezarás hacer muchos planes los cuales serán buenos para tu futuro.

Un viaje se podría planear, pero hay personas que lo arruinarán con su flojera y falta de decisión. Cuidado con amores de una noche los cuales podrían afectarte demasiado y quitarte solo tu tiempo y energía.

Si tienes pareja y esta ha estado distante, revisa cuál es la razón de eso y entenderás el porqué de muchas situaciones. Ten mucho cuidado con cambios de última hora en la cuestión de tu alimentación, ya que podrías sufrir ciertos malestares estomacales.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, no mendigues cariño ni amor ni atención si estás soltero y andas buscando una relación, no es momento para hacer eso, puesto que solo te desprestigias y te pones de oferta ante alguien que no quiere pagar ni un peso por ti.

Deja de lamentarte por lo que no pudo ser, tu objetivo debe ser el cumplimiento de tus metas, sueños y anhelos. Vienen días muy buenos, pero antes de todo deberás de meditar sobre las cosas que estás haciendo en tu vida, muchos cambios se aproximan y con ellos deberás de aprender de cada uno de tus errores cometidos en tu pasado para no volver a caer y cometerlos.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, ten cuidado con ir tan aprisa en tu vida, has dejado pasar muchas cosas y dejado de vivir momentos increíbles por quien no lo vale.

Te viene un encamamiento sorpresivo, duro contra el muro, te van a empotrar bien padre contra la pared, disfrútalo al 100. Amor de una noche se hará presente en próximos días.

Cuidado con confiar tanto en una amistad que se acercará a ti con intenciones dizque buenas, te meterá en un gran problema y más si tienes pareja.

¿Cómo le irá a Cáncer en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, si te vas a caer que sea porque te vas a levantar con más fuerza, ya no des segundas oportunidades ni des pie a que vuelvan a jugar contigo, el amor es incierto y en tu camino pocas veces se ha mostrado; sin embargo, a estas mendigas alturas de la vida ya sabes cuando alguien no es leal o tiene secretos ocultos.

Deja que el mundo ruede, tú vive y disfruta y sobre todo sé feliz, la vida es corta para seguir lamentándose o quejándose de algo que ya pasó o no tiene solución.

Es momento de cambiar eso que no te gusta o no te parece, debes de sentirte cómodo contigo mismo y con todo eso que te rodea.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, cuidado con amores de una noche, no te enredes en esos problemas que bastante tienes con la vida que llevas para meterte en esos asuntos donde no solo terminarías enamorado sino también, dejado y lastimado.

Sigue como eres, directo y sin miedo a expresar lo que sientes, pues solo así podrás poner a las personas en su lugar sin que se pasen de lanza contigo.

Vienen cambios muy buenos a los cuales les deberás de poner mucha atención, ya que si los haces de manera correcta podrías tener algo de ganancia.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, el amor te dará una sorpresa y mensaje de texto o noticias inesperada de una persona importante aparecerán.

Es momento que creas más en ti y en tu poder de lograr todo lo que te propongas, aprende de cada golpe para que no te vuelva a pasar, oportunidad de negocio te vendría perfecto, aprovéchalo y empieza a poner tu empresa.

Empezarás a planear un viaje y te vas a enterar de chismes en los cuales te estuvieron metiendo. Hay movimientos en tu economía los cuales te van a beneficiar mucho, pero pon atención en que inviertes tu dinero.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, la vida te dará segundas oportunidades en el amor, pero tienes que ponerte las pilas y bajarle unas rayitas a tu carácter porque muchas veces ni tú te aguantas.

No seas tan duro contigo, eres tu peor juez y debido a eso sueles dañarte demasiado. Viaje exprés en puerta, será inesperado. Es momento de empezar desde cero en todo, cierra ciclos pendientes y comienza a vivir como nunca.

Dios nunca se equivoca y te van a llegar grandes sorpresas, pero llévate las cosas con calma.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, hay días en que desearías regresar a personas del pasado a tu presente, pero ten presente que su ciclo en tu vida ha terminado y por esa cuestión es momento de desprenderte.

Cuida mucho tu parte sentimental, a pesar de tener un carácter muy duro sabes que te cuelgas mucho al no ver tus sueños materializados. No siempre tienes que decir que, si para quedar bien con las personas que te rodean, no naciste para complacer a medio mundo.

Aprende a decir que no, y a no estar siempre para esas personas que nunca hacen nada por ti solo te traen dolores de cabeza.

¿Cómo le irá a Sagitario en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, cuidado con lo que le cuentas a tus amistades en secreto sin darte cuenta ahí tienes un enemigo.

Si no tienes pareja es porque no quieres porque ligues has tenido. Amor de una noche y oportunidad de decirle en la cara las verdades a una persona que te ha estado molestando.

Vienen amores muy importantes, pero ya estás cansado de lidiar con amores baratos que pasarás desapercibido. Muchas oportunidades laborales y cambios de conducta que te llevarán por un camino más efectivo para conseguir lo que quieres y deseas.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, es importante que no vayas tan aprisa en tu vida y que comprendas que nadie puede estar contigo a la fuerza, sino por tu forma de ser.

Es momento de que festejes a lo grande cierre de ciclos en tu vida, es momento también de reflexionar y ver más por ti sin miedo al qué dirán, exprésate de la manera que mejor te sientas y haz a un lado a todas esas personas que te causan conflicto y estrés.

Momento de reflexionar, estas por entrar a tu etapa muy perra y eso debe alegrarte, antes de ir a dormir meditas mucho. Tus números de la suerte serán el 12, 45 y 10.

¿Cómo le irá a Acuario en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, cuidado con invertir tu dinero en cuestiones que no te dejan nada, no vale la pena gastar de más.

Hay días en los cuales no tienes ganas de levantarte, el amor te va a ser un mejor ser humano, si tienes pareja entrarás en una etapa de mucha maduración y entenderás que quien te quiera se quedará sin necesidad de pedírselo.

No te bajes al suelo para ponerte el nivel de nadie, las personas son terribles y muchas veces su envidia provoca que no te puedan ver con buenos ojos.

SIGUE LEYENDO

Son los mejores para trabajar y estos 3 signos zodiacales tienen que ser tus compañeros al menos una vez en la vida

Cómo es cada persona en temas del amor según su signo zodiacal

Los 3 signos zodiacales menos románticos y que odian lo cursi

DRV