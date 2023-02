Georgina Rodríguez cautiva con minivestido al estilo boho chic

Tras el invierno, el estilo boho chic ha regresado con mucha fuerza y ya se posiciona como uno de los preferidos para lucir durante la temporada primavera-verano 2023 y la mejor parte de su retorno al mundo de la moda es que no se llevará como hace 10 años, pues ahora los looks juveniles y casuales no son los únicos en tendencia; la gran prueba de ello es que incluso miembros de la realiza lo han lucido en sus recientes apariciones públicas. Claro que también las famosas también han puesto su granito de arena para imponer los atuendos más cautivadores.

El mejor ejemplo de lo anterior es Georgina Rodríguez, quien además de iniciar una nueva y lujosa vida en Arabia Saudita para apoyar a su novio, Cristiano Ronaldo, no deja de imponer moda e incluso desafiar las restricciones en su vestimenta para no enseñar de más. Por supuesto, lo anterior no se ha convertido en un impedimento para que la guapa modelo siga presumiendo el estilo al que ya nos tenía acostumbrados en el que un minivestido entallado es la apuesta perfecta para resaltar las curvas y lucir icónica con esta tendencia.

Desde el sofá, así presumió la tendencia que reinará este año

A través de su cuenta oficial de Instagram, la estrella de "Soy Georgina" compartió una serie de fotos en las que demostró que este 2023 no hay edad para sumarse al estilo boho chic, pues en todos los casos se consigue ese toque de juventud que enamora a cualquiera. Para ello eligió un coqueto minivestido marrón con un bordado tribal y flecos que logran esa imagen fresca y moderna con la cual robarse todas las miradas durante la primavera.

Así presumió todas las tendencias de la temporada. (Foto: IG @georginagio)

El diseño destaca no sólo por su contraste de tonalidades de un marrón oscuro a uno claro para los detalles en crochet, la otra apuesta del momento, sino también por un escote de corazón y tirantes para dejar unos brazos torneados a la vista. Asimismo, gracias a lo entallado resulta perfecto para marcar una minicintura y remarcar las curvas de la figura. Por otro lado, aunque una falda muy corta ayuda a presumir unas piernas de impacto, elegantes flecos las cubren hasta por arriba de las rodillas; de hecho, es este detalle el que consigue el look perfecto para lo boho.

Si bien la prenda por sí misma ya resulta muy glamurosa, Georgina Rodríguez demostró que siempre se puede convertir en lo más chic del momento con tan sólo agregar los complementos adecuados como es el caso de sandalias de tacón plataforma para lucir unas piernas kilométricas, además de los accesorios más lujosos. Según dejó ver en su cátedra de moda, aretes largos y de flecos también son perfectos para conseguir la imagen boho; mientras que brazaletes y collares de todos los estilos acompañan un elegante escote como este.

Finalmente, la madre de los hijos de Cristiano Ronaldo también dejó ver que la fiebre por los recogidos no llegará a su fin este año y que una trenza perfecta es ideal para presumir una melena larga y así dejar que un minivestido como este se convierta en el gran protagonista.

¿Te sumas a la fiebre del estilo boho? (Foto: IG @georginagio)

¿Usarías un look como este?, es ideal para usar desde una salida casual hasta un evento de día y la mejor parte es que podrás lucir al último grito de la moda gracias al estilo boho chic. Por supuesto, también es ideal para acaparar todas las miradas y así lo demostraron sus fans al llenarla de halagos con comentarios como:

"Te ves genial y espléndida", "divina", "eres increíble", "tan bonita y glamurosa", "pasada de modelo" y "reina".

