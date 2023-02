FOTOS: Khloé Kardashian se suma a la tendencia en ajustado corsé negro de cuero

Desde hace unos meses Khloé Kardashian se ha robado la atención de todo el mundo por su drástica pérdida de peso, una transformación que para muchos le sentó de maravilla y que para otros más representa una clara señal del regreso de los cuerpos ultradelgados y una muestra de gordofobia. A pesar de ello, la socialité ha dejado ver que se encuentra en su mejor momento, disfrutando de la soltería y de sus dos hijos, y por supuesto de su nueva figura imponiendo moda y tendencia con los mejores looks.

Prueba de ello es que hace unas horas se robó todas las miradas al sumarse a la tendencia de los ajustados corsés de cuero que resultan muy favorecedores para resaltar una figura llena de curvas y además para dejar ver un estilo al que no tenía acostumbrados a sus fans, pero que cada ves se vuelve más icónico y una marca personal. Aunque Khloé Kardashian ha sido fuertemente acusada por abusar del Photoshop para presumir quién es ahora, en esta ocasión cautivó al presumir su belleza al natural.

Desde la cama, así impuso moda Khloé Kardashian

A través de su cuenta oficial de Instagram, la estrella de reality shows compartió una nueva foto con la que flechó a sus fans y se coronó como la mejor vestida de la temporada al demostrar que los corsés de cuero siguen de moda y se mantendrán todo el año. Para ello apostó por un diseño con escote francés acompañado de tirantes anchos; mientras que lo ajustado de la prenda ayuda a resaltar una minicintura y así mostrar cada una de las curvas del cuerpo.

Así impuso moda la guapa celebridad. (Foto: IG @khloekardashian)

Claro que no fue lo único con lo que Khloé Kardashian sorprendió a sus fans, pues también presumió otras tendencias de este 2023 entre las que destacan el regreso de los skinny jeans rotos en las rodillas y de tiro alto, un detalle que complementa a la perfección el presumir un ajustado corsé como el anterior. Asimismo, dejó en claro que las transparencias y el encaje seguirán siendo la mejor alternativa para lucir sensual y para ello bastan un par de guantes largos que además le dan un toque muy chic a la imagen entera.

Looks total cuero con ajustados corsés, las otras cátedras de moda de Khloé

Esta no es la primera vez que Khloé Kardashian impone moda con sus arriesgados looks, en especial si se trata de prendas de cuero, pues hace unas semanas había causado sensación al elegir un look monocromático manteniendo este mismo estilo para presumir su nueva figura esbelta y torneada por el ejercicio; sin embargo, para aquella ocasión siguió otros trucos con los que se coronó como toda una fashionista.

¿Cuál es tu look preferido? (Foto: IG @khloekardashian)

De acuerdo con la estrella de "The Kardashians", otro truco para lucir icónica es elegir un corsé de cuero y con tirantes, pero corto para presumir un abdomen de acero y la espalda baja, en especial si se combina con un par de pantalones de cuero para una imagen más elegante, chic y moderna. Este toque coqueto de la segunda prenda completa a la perfección una imagen muy sensual que se puede llevar en cualquier ocasión y es que con tan sólo agregar un blazer y stilettos se consigue un atuendo muy elevado.

No cabe duda que estas serán las grandes tendencias del año, en especial si se habla de los ajustados corsés de cuero, que para combinarlos basta con agregar desde básicos del guardarropa como jeans, hasta apuestas más elevadas como pantalones de cuero o de vestir que sin duda le darán ese toque final a cualquier look. ¿Te animas a robarle el look de Khloé Kardashian?

