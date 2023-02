Adamari López: esta es su rutina de ejercicio para un abdomen de acero en poco tiempo

En los últimos años Adamari López ha sorprendido con un radical cambio de imagen que no sólo incluye las luces en su cabello para un efecto rejuvenecedor, sino también por haber transformado su figura hasta conseguir un cuerpo esbelto y torneado. ¿Cómo lo consiguió?, según ella misma ha contado, una rutina de ejercicio constante y una buena alimentación han sido los pilares para haber perdido hasta 15 kilos en poco tiempo.

Ahora, la actriz y conductora usa las redes sociales para compartir todos sus secretos que van desde comer snacks saludables y mantenerse hidratada, hasta tener una rutina de ejercicio para realizar al menos cuatro veces a la semana. Si bien es cierto que existen muchas alternativas para quemar grasa, bajar de peso y conseguir la silueta perfecta -como es el caso del burpee hindú-, este fin de semana compartió un corto entrenamiento de a penas cinco ejercicios que son ideales para marcar el abdomen en cuestión de semanas.

Sigue la rutina de Adamari López para un abdomen de infarto

Por medio de su cuenta de Instagram, la actriz de "Amigas y Rivales" compartió un video en el que se aprecia parte de su entrenamiento para fortalecer los músculos del abdomen y por lo tanto, también para conseguir un vientre plano para presumir en las próximas vacaciones a la playa. Y es que si algo nos ha dejado en claro en más de una ocasión es que el llevar un estilo de vida saludable también influye a la hora de vestir al poder presumir las prendas con los escotes más arriesgados.

En varias ocasiones ha compartido todos los detalles para entrenar después de los 50 años. (Foto: IG @adamarilopez)

Pero su truco más efectivo es mantener una secuencia de abdominales sin peso, así que no hay pretexto para no realizarlas incluso desde casa; aunque Adamari López las realiza directamente desde el piso, una forma más cómoda con la cual conseguir los resultados es hacerlo sobre un mat para no tener contacto con el suelo. ¿Te animas a poner a prueba su rutina?, no olvides seguir cada set de la forma correcta para evitar lesiones y consultar a un profesional de la salud si tienes complicaciones médicas.

El primero de los ejercicios consiste en sentarse sobre el piso, con la espalda ligeramente inclinada hacia atrás y las manos apoyadas; mientras que las piernas quedan sobre el aire y ligeramente flexionadas. Para la segunda parte de la rutina hay que mantener la misma posición mientras se realiza "bicicleta" al mover las piernas como si se pedaleara y tratando de llevar la rodilla lo más cerca del pecho.

Mientras que para el tercero de los ejercicios se mantiene el movimiento anterior, pero esta vez con los brazos apoyados en la cabeza y alternando los movimientos como si se quisiera tocar con el codo izquierdo la rodilla derecha y posteriormente el codo derecho con la rodilla izquierda. El cuarto ejercicio consiste en llevar la palma a la punta del pie contraria para mantener el ritmo del pedaleo.

Finalmente, en el quito ejercicio de la rutina de Adamari López, hay que dejar las piernas flexionadas suavemente y sin tocar el piso subirlas y bajarlas de forma alternada. Con toda esta secuencia no sólo se trabaja la fuerza en las piernas, sino también en el abdomen, ya que es el que realiza todo el esfuerzo en cada posición. Aunque en esta ocasión la actriz no dio más detalles de su entrenamiento, realizar cada ejercicio por 30 segundos y por 3 o 4 sets será suficiente para notar resultados en poco tiempo.

