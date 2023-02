5 ejercicios fáciles para conseguir glúteos firmes desde casa

Ha comenzado el segundo mes del año y si aún tienes metas u objetivos que cumplir para implementar o mantener una vida saludable te compartimos enseguida una de las rutinas de ejercicio más eficientes para fortalecer y reafirmar tus glúteos mientras realizas una serie de 5 ejercicios fáciles desde tu hogar.

De esta manera podrás obtener los glúteos fuertes que tanto has querido realizando esta serie de ejercicios 2 o 3 veces con cada pierna y sin necesidad de visitar un gimnasio, ya que su efectividad radica en la constancia y disciplina con que los lleves a cabo. Con estos cinco movimientos podrás tonificar y fortalecer este grupo de músculos, así que manos a la obra.

Esta rutina no te llevará más de 40 minutos. FOTO: Especial

Tonifica y fortalece tus glúteos con estos 5 ejercicios

Si bien lograr conseguir la vida fitness desde casa requiere decisión, esfuerzo y constancia, todo ello lo puedes lograr con iniciativa. También si has descuidado un poco las "pompis" no te preocupes porque a continuación de daremos la mejor opción para volver a reafirmar tus glúteos, para agrandarlos y darles firmeza, ya que no todo son sentadillas.

Uno de los aspectos a considerar es la definición, es decir, sobre cómo lograr unos glúteos grandes y fuertes. Aquí debes recordar que los glúteos son un área que está conformada por tres partes: glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor. Y, según un artículo dado a conocer por la National Library of Medicine, el primero es el más grande de los tres y es el más superficial.

Comienza a ver los resultados a partir del primer mes. FOTO: Especial

También se caracteriza por ser el que aporta la forma de las nalgas y caderas; suele ser grueso y carnoso, de proporciones cuadrangulares, por lo que parte de su función también es hacer lucir las prendas, y en particular los jeans, increíbles. Además, los glúteos actúan como fuerza necesaria, ya que ayudan al cuerpo a levantarse, enderezarse, correr, agacharse, entre otra amplia serie movimientos elementales en la actividad diaria.

TE PUEDE INTERESAR: Este es el ejercicio que recomienda Harvard para bajar la "panza chelera" esta Navidad

Cabe destacar que entre las razones por las cuales los glúteos se caen es debido a cambios súbitos de peso; por ejemplo: estar largas jornadas al día sentado, así como la falta de actividad física. Por ello si lo que deseas es reafirmarlos, es el momento preciso para que comiences a hacerlo mediante esta rutina de 5 ejercicios con la cual notarás los cambios de manera inmediata.

Debes realizar esta serie de ejercicios 2 o 3 veces con cada pierna. FOTO: Especial

Lo único que tienes que hacer es realizar los movimientos que se pueden observar en el video: tienes que realizar esta serie de ejercicios 2 o 3 veces con cada pierna, al menos cinco veces a la semana. Esto no te llevará más de 40 minutos a tu ritmo y a partir del primer mes comenzarán a ver los resultados .

La recomendación general para todas las personas que desean aumentar sus glúteos es hacer ejercicios de dos a tres días por semana. Si bien se sugiere no hacerlos diario, porque hay que dejar descansar los músculos de la zona, puedes dejar pasar un día entre algunas rutinas.

No hay que pasar por alto que el esfuerzo que se realiza en todos los ejercicios para aumentar glúteos debe sentirse en este músculo, por lo que si se presenta dolor en la espalda baja, lo mejor es que dejes de practicarlo porque algo estás haciendo mal.

SIGUE LEYENDO:

Sus jefes la sancionan por no usar corpiño y ella los demanda por acoso sexual

Botanas saludables: Miniso y otras marcas que en realidad dañan tu salud, según Profeco

Momzilla: Así son las mamás entrometidas en la vida de sus hijos