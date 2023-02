Adamari López impone moda con minivestido de flecos

En los últimos días el nombre de Adamari López ha acaparado todos los reflectores, ya sea por un beso en vivo con Daniel Arenas o por cautivar a sus millones de fans con un estilo único en el que prendas de impacto siempre se roban todas las miradas, pues sin importar si luce el traje sastre más elegante o unos ajustados leggings con top para un look deportivo, siempre da de qué hablar. Por supuesto, nunca decepciona y en un nuevo look demostró que un minivestido no conoce de límites de edad.

A sus 51 años y con una nueva figura que no duda en presumir, Adamari López sabe cómo lucirse de la forma más icónica y aunque los looks en minishort o minifalda siempre serán un gran acierto de moda, en esta ocasión sorprendió con un look muy tropical con un cautivador minivestido de flecos que llamó la atención de millones. Por medio de su cuenta de Instagram, la actriz dio una nueva cátedra de moda con la que demostró que los 50 son los nuevos 20 y que detalles como los flecos no sólo rejuvenecen, sino que ayudan a estar en tendencia.

La conductora presumió el color que será tendencia este 2023. (Foto: IG @adamarilopez)

Con contoneo de caderas, así presumió su último look

"El estado de ánimo para hoy y todos los días, ¿quién conmigo?", fue el mensaje con el que la también conductora compartió un video para presumir sus más sensuales pasos de baile acompañados por un contoneo de caderas que flechó a sus fans. Claro que sus movimientos no fueron los únicos en volverse la sensación, pues para la ocasión eligió un precioso minivestido de flecos en un tono azul eléctrico, el color que triunfará este 2023 y que lucen hasta miembros de la realeza.

La prenda con la que derrochó estilo destaca por un cuello halter que ayuda a conseguir un estilo muy elegante a la vez que se presumen unos brazos delgados y torneados gracias al ejercicio, pero para complementar un detalle como este un escote en la espalda no puede hacer falta y en esta ocasión Adamari López dio muestra de cómo lucirlo de la forma más glamurosa. Cabe resaltar que mientras gran parte de la espalda queda al descubierto, el resto de la figura queda cubierta y entallada en la prenda.

Además, los flecos del vestido le dan mucho movimiento al cuerpo y con ello se consigue también una figura de infarto, misma que se complementa con la cintura entallada e ideal para marcar las curvas. En cuanto a la falda a medio muslo, permite presumir unas piernas kilométricas que favorecen a la figura entera, además que se roban todo el protagonismo gracias a lo torneadas que resultan, pues si algo ha dejado en claro la también madre de familia es que el ejercicio es su mejor cómplice para lucir espectacular después de los 50 años.

La actriz sorprendió con sus pasos de baile. (Foto: IG @adamarilopez)

Finalmente, en su cátedra de moda Adamari López presumió una melena suelta y con ondas suaves, una combinación con la que resaltó sus famosos destellos de luz con los que ha demostrado "rejuvenecer" al instante gracias a lo mucho que iluminan el rostro. Asimismo, un color tan llamativo como el azul eléctrico es magnífico para resaltar un bronceado de impacto, un truco que sin duda se puede replicar durante la temporada primavera-verano.

Luego de sorprender a sus fans con un atuendo tan cautivador como este, no dudaron en llenarla de halagos con comentarios como "espectacular", "eres hermosa", "qué lindo te queda el azul", "qué linda" y "diosa".

