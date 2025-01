Noroña advierte riesgo de una intervención militar directa de EU

Ante la amenaza del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de declarar a los cárteles mexicanos como terrorismo, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña advirtió que eso sería “el riesgo de una intervención militar directa”, que México no aceptará. En conferencia de prensa en el Senado, el legislador afirmó que México es una nación con independencia soberana y también pacifista.

“Nosotros no vamos a enfrentar al ejército de los Estados Unidos, pero no vamos a permitir una intervención militar… nosotros tampoco queremos ser una estrella más de la unión americana”, expresó.

Noroña indicó que sin caer en baladronadas, el gobierno mexicano defenderá nuestra independencia y soberanía “con uñas y dientes”.

“En as cosas de independencia soberanía somos inamovibles, ahí no vamos a acceder en nada y vamos a poner las cosas del tamaño que sea necesario pacíficamente, no estoy haciendo ninguna baladronada, estoy planteando nuestra convicción de que en México mande el pueblo de México y nadie más”, aseveró.