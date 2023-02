Los slim jeans están de regreso y así se deben usar este 2023

La comodidad se ha mantenido como una de las apuestas más fuertes desde que llegó la pandemia y es que incluso cuando las restricciones llegaron a su fin mantener esa imagen holgada que nos recordara al hogar se volvió en toda una tendencia y de ahí que prendas como los pantalones holgados se convirtieran en los preferidos de millones hasta el punto de llegar a "matar" a cortes como el skinny. Sin embargo, las apuestas para el 2023 tienen una idea muy marcada y es que resaltar las piernas vuelve a estar de moda, tal y como ya te hemos contado con la lista de pantalones que serán los nuevos básicos del guardarropa.

Si bien lo holgado no se va por completo del mundo de la moda, lo cierto es que para este año las piernas deben de resaltarse con prendas ajustadas y de ahí que no sorprenda ver que Kendall Jenner y una larga lista de famosas hayan impuesto las medias con shorts extra pequeños como los favoritos del momento. La buena noticia es que no simpre hay que enfundar el cuerpo en las prendas más ajustadas y si de pantalones se trata serán los slim jeans los que se coronen como los favoritos y llegan a hacerle una clara competencia a los skinny jeans.

Se pueden lucir sin importar la edad. (Foto: Pinterest)

Ideales para lograr todo tipo de looks. (Foto: Pinterest)

Entre las principales diferencias entre ambos cortes destaca que estos últimos tienen ese efecto ajustado en las piernas; en cambio los slim jeans -que ya están causando furor en el mundo de la moda y la belleza- se caracterizan por resaltar la forma de las piernas de una forma muy sutil y que denota elegancia, algo que incluso se puede ver en el ruedo que es ligeramente más ancho y por arriba de los tobillos. Pero como todas las tendencias, para lucirlos hay algunos trucos que van desde prendas hasta el calzado y es por ello que te contamos cómo se deben de usar para no perder el estilo.

Slim jeans, el nuevo básico que te ayudará a elevar tus looks

Una de las mejores partes de este tipo de pantalones no sólo es que favorece mucho a la figura, especialmente si se apuesta por un tiro alto, sino también porque son magníficos para lucir sin importar el estilo. De esta forma del oficinista casual se puede lograr un indispensable del street stylo o un atuendo gótico como el que no ha salido del radar desde el estreno de "Merlina" en Netflix; y todo esto se logra gracias a lo versátiles que resultan y de ahí que sean considerados como un básico del clóset.

Así que si este 2023 quieres lucir a la moda y en tendencia debes de tener al menos un par de los slim jeans, ya sea en tonos claros u oscuros para así lograr una mayor variedad de outfits para cualquier ocasión. Por un lado, para una imagen elegante las blusas o camisas de botones, blazers y tacones serán la combinación perfecta; mientras que para outfits más casuales los tenis de plataforma, una hoodie, playeras, camisetas de leñador o chamarras de mezclilla serán indispensables.

Los mocasines son su dupla perfecta. (Foto: Pinterest)

Luce unas piernas kilométricas con los tiros altos. (Foto: Pinterest)

Finalmente, dos estilos completamente opuestos, pero que demuestran que los outfits monocromáticos nunca pasarán de moda es llevar los slim jeans en negro y sólo con complementos en el mismo tono que pueden ir desde un corsé, transparencias o encaje para lograr esa imagen gótica; mientras que en tonos claros y característicos de la mezclilla se puede conseguir un look total denim que sigue causando furor y que se puede lucir sin importar la edad.

Esta es la lista definitiva de zapatos para combinarlos

Si eres amante de la moda y de las tendencias seguramente ya conoces la lista de zapatos que dominarán este 2023; sin embargo, no se debe de pasar por alto que aunque muchos de ellos dominen la temporada no siempre combinan con todo y en el caso particular de los slim jeans hay trucos para hacer que las piernas resalten. Para ello no hay mejor opción que "robarle" los looks a las famosas, quienes los han lucido con:

Un blazer y sandalias te ayudarán a lucir elegante. (Foto: Pinterest)

Botas de agujeta

Botas texanas

Tacones

Tenis con plataforma

Bailarinas

Mules

Mocasines

Plataformas

Sandalias

