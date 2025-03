Sheinbaum afirma que el INE no ha notificado a Presidencia sobre restricciones de Elección Judicial

La prohibición del Instituto Nacional Electoral (INE) para que no se promueva la elección judicial del 1 de junio no ha sido notificada a la Presidencia de la República.

En la Mañanera de este 31 de marzo, en Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que van a informar sobre la elección judicial.

“El INE dijo que no podíamos hacer campaña, no es campaña por alguien, sino informar sobre la elección del 1 de junio, todavía no hemos sido notificados porque la ley es cuando te notifican”.

“Podemos decir que la gente está muy informada de que el 1 de junio va a haber elección al poder judicial”, sostuvo desde Palacio Nacional.