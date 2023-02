Belinda: 3 microbikinis que demuestran cuál es la tendencia de primavera

Desde que era una niña Belinda tenía muy claro que ella sí sabe cómo imponer tendencia y con el paso de los años lo ha demostrado al siempre lucirse con los mejores looks que incluyen atuendos de gala o estilos más casuales en top y jeans; sin embargo, para la primavera siempre cautiva al dejar ver su figura esbelta y torneada con los trajes de baño más bonitos y sensuales. Y mientras una larga lista de famosas como el clan Kardashian-Jenner presumen su amor por los microbikinis, merece la pena recordar algunos de los diseños que la mexicana-española llevó en el pasado y son perfectos para derrochar estilo.

Los microbikinis está causando furor, ya que los diseños reveladores son perfectos para olvidarse del invierno y de las prendas más abrigadoras que se vieron por todos lados; en cambio, con esta apuesta que será la tendencia que domine la primavera se logra el pretexto que todas buscan para lucirse en los días más calurosos mientras se disfruta de la playa. Por supuesto, no es lo único que ha llamado la atención, sino también lo fáciles que son de combinar con otras tendencias como los estampados o los diseños más coloridos con tonos neón.

Y al tratarse de uno de los íconos de la moda más importantes, Belinda no podía quedarse fuera del radar y es por ello que hoy recordamos algunos de los looks en trajes de baño de dos piezas más bonitos, femeninos y a la moda. Asimismo, se pueden tomar de inspiración para las próximas vacaciones. No dudes en seguir estas cátedras de estilo con las que la ojiverde se ha robado todas las miradas.

Los pareos de transparencias le dan el toque final al look. (Foto: IG @belindapop)

Bikinis en tonos pastel

Una de las últimas cátedras de moda con las que Belinda paralizó la red es este coqueto microbikini del que hay mucho que resaltar, desde un top con efecto push up para favorecer la figura, hasta unas bragas pequeñas y de tiro bajo para dejar a la vista un vientre plano y abdomen marcado gracias al ejercicio. Por supuesto, esto no es todo, ya que la guapa intérprete de "Amor a primera vista" también demostró que los tonos pastel nunca pueden faltar durante la primavera y para ello eligió un estampado marino en el que las perlas y conchas de mar destacan por sus colores brillantes.

Diseños en rojo y efecto bondage

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz de "Bienvenidos a Edén" también se sumó a la tendencia de los microbikinis rojos que, en el mes del amor, son ideales para arrebatar suspiros. La diferencia a comparación del look anterior radica en que no se trata de un diseño clásico, sino con detalles que recuerdan al efecto bondage gracias a cintas cruzadas en el abdomen, torso y cuello. ¿Te animarías a robarle un look como este?

Recuerda que los tiros bajos son ideales para esta primavera. (Foto: IG @belindapop)

Microbikinis estampados

Entre las tendencias que reinarán esta primavera tampoco pueden faltar los microbikinis con estampados que pueden ir desde los clásicos como el animal print, o bien, a diseños más juveniles como el anterior de perlas y conchas de mar; sin embargo, hay otros más que también resultan perfectos para esta temporada como es el caso del traje de baño con el que Belinda se volvió viral en 2022.

Se trata de un estampado de "My Little Pony" con el que se mantiene la tendencia de los microbikinis en tonalidades pastel, pero con un toque muy juvenil y femenina, además que al tratarse de un diseño poco común, se puede imponer moda. ¿Qué diseño le "robarías" a la cantante en tus próximas vacaciones?

Lúcete con los estampados más originales. (Foto: IG @belindapop)

SIGUE LEYENDO

Georgina Rodríguez: 5 microbikinis con los que ha conquistado la red

FOTO: Yanet García paraliza la red con la lencería ideal para este 14 de febrero

Khloé Kardashian se suma a la tendencia de los microbikinis metálicos

Maribel Verdú: 5 looks con falda para lucir juvenil y cómoda