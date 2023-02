VIDEO | Belinda presume exótico outfit de plumas en el que asoma su abdomen de acero

Sin emitir alguna línea en la que pudiera expresarle a sus fans lo que piensa y siente, Belinda publicó una serie de fotografías y un par de videos donde se le puede ver muy tranquila, aunque con gesto serio, desde algún punto paradisiaco del planeta Tierra. Con emojis de estrellas, dos soles y un corazón, la cantante dio a entender que se encuentra descansando después de trabajar con fervor, aunque todo apunta a que son imágenes del año pasado.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde, además, le presumió a sus seguidores un atuendo bastante curioso, pues se compone por unos jeans azules con enormes aros de metal y un top de plumas color naranja. El calzado que se puso para combinar su outfit también llamó mucho la atención, pues fueron unos tenis blancos con suela roja y agujetas de color rosa y amarillo.

Belinda presume su abdomen de acero (Foto: IG @belindapop)

Belinda decidió ponerse dichas prendas para pasar un parsimonioso día soleado en la playa y aunque no le van a servir para meterse al mar o a la piscina, sí para estar fresca y poder lucir su cincelada silueta, en especial su abdomen plano, el cual parece que lo ejercita con regularidad, pues tiene una estética envidiable.

Belinda de nueva cuenta hipnotizando a su público con la mirada (Foto: IG @belindapop)

Como era de esperarse, las reacciones de sus followers no se hicieron esperar y de inmediato le llovieron mensajes de apoyo y cariño, pues desde que era una niña, se convirtió en una de las favoritas de su generación y de otras que le siguieron. "Ya basta o me tatúo tu Jeta, mi tía", "Tu outfit color mandarina me encanto me acorde de los pollitos de colores bella. Bendiciones" y "Ay noooo yo quiero tener ese abdomen", fueron algunos de los comentarios.

El calzado de Belinda fue toda una sensación (Foto: IG @belindapop)

Belinda pide ayuda para apoyar a la gente de Turquía

Por mucho que se encuentre en el mundo del glamour, Belinda no es ajena a los problemas de los demás. En este caso manifestó su preocupación tras el sismo que sacudió a los países de Turquía y Siria, que dejaron miles de muertos. Desde las historias de su Instagram, la también actriz le pidió a las personas que apoyen con las donaciones que puedan.

Belinda pide ayuda para la gente de Turquía y Siria (Foto: captura de pantalla)

Cobertores, casas de campaña, sacos de dormir, gorros y guantes para el frío, bufandas, linternaas, baterias y alimentos no perecederos, fueron algunas de las cosas aparecen en una lista que compartió. Todo se recibirá en el Zócalo capitalino desde ayer 7 de febrero. La intérprete de "Luz sin gravedad" recordó que lo que caracteriza a los mexicanos es la ayuda incondicional a quienes lo necesitan.

