Khloé Kardashian se suma a la tendencia de los microbikinis metálicos

Los microbikinis metálicos son la nueva obsesión de las famosas y como te hemos contado, para lucirlos hay algunas "reglas" o recomendaciones que se deben de seguir para lucir al último grito de la moda como es el caso de llevarlos con sandalias de plataformas, pero esto solo es una parte de cómo cautivar. Pues precisamente las celebridades cada vez sorprenden más al lucir desde los colores más icónicos hasta los cortes más atrevidos, como ocurrió esta semana con un look de Khloé Kardashian.

Aunque la estrella de "The Kardashians" ha sido duramente criticada en los últimos meses por abusar del Photoshop hasta quedar irreconocible, lo cierto es que su nueva figura ha causado debate en redes sociales con comentarios de apoyo y que luce más guapa que nadie, hasta quienes la señalan por imponer los cuerpos ultradelgados. Por su parte, Khloé Kardashian sigue disfrutando de su pasión por la moda, pues quienes la conocen de cerca sabrán que tiene su propia marca de ropa, pero también llega a sorprender con otras prendas de firmas reconocidas con las que impone tendencia como ocurrió al sumarse a la fiebre de los microbikinis metálicos.

La empresaria no deja de causar sensación con su estilo. (Foto: IG @khloekardashian)

De perfil y bajo la luz del sol, así derrochó estilo con el microbikini más revelador

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la también hija de Kris Jenner compartió una nueva sesión de fotos desde el interior de su lujosa mansión con la que demostró que este tipo de bañadores serán los que dominen toda la temporada primavera-verano 2023. Además dejo ver que ese tono brillante es perfecto para resaltar un bronceado que sólo se logra tras horas bajo el sol y por si fuera poco el corte pequeño de cada prenda es ideal para lucir una figura delgada y torneada en la que el vientre plano y abdomen de acero ganan todo el protagonismo.

A diferencia de sus hermanas, quienes han lucido trajes de baño en tonos como el plateado, dorado o morado para robarse todas las miradas, Khloé Kardashian apostó por un tono neutro con un gris metálico que resulta igual de brillante que otros modelos y gracias al sol es posible acaparar todos los reflectores.

En lo que respecta al diseño destaca un top con el corte clásico en forma triangular, pero para ajustarse a la tendencia de los microbikinis el corte es de una copa pequeña que además ayuda a levantar el pecho para lucir una figura magnífica. Asimismo, hay detalles que le dan un toque muy juvenil a la imagen como es el caso de tirantes en forma de cadena para contrarrestar con este estilo tradicional. Por otro lado, las bragas destacan por un tiro bajo o también conocido como "taparrabos".

Con este microbikini presumió unas piernas de impacto. (Foto: IG @khloekardashian)

Los accesorios complementaron su look. (Foto: IG @khloekardashian)

Un truco que sigue tanto la empresaria como el reto de sus hermanas es que para resaltar las curvas de sus figuras siempre suben los laterales de las bragas lo más que se pueda y así marcar una minicintura de infarto; mientras que este detalle ayuda a que las piernas luzcan muy largas y perfectas. Por supuesto, Khloé Kardashian no desaprovechó este truco de moda con el que paralizó las redes y presumió su nueva figura de la que nadie puede dejar de hablar.

Aunque esta no es la primera vez que la modelo se luce en bikini, sus fans, amigos y familiares la llenaron de halagos por presumir una figura muy definida gracias al ejercicio. Asimismo, aplaudieron el glamur que derrochó con un look metálico como este al que no dudó en agregarle joyas como pulseras para un toque más brillante. ¿Lucirías un bañador como el de la famosa en tus próximas vacaciones?, recuerda que se trata de una tendencia perfecta para todas las edades y así lo demostró la empresaria a sus 38 años.

