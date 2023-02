JLo se suma a la tendencia de los microbikinis amarillos

JLo se encuentra en la mira de todos, pues el pasado 14 de febrero presumió lo enamorada que está de su esposo, Ben Affleck, con quien se realizó un tatuaje en pareja como prueba de su amor; sin embargo, a la hora de presumir esta importante decisión la actriz también aprovechó para compartir románticas fotos junto a su amado. Entre los detalles que más destacaron se encuentra su pasión por la moda con los mejores looks y por sumarse a tendencias como las de los microbikinis amarillos.

Y es que como ya te hemos contado, los microbikinis son las nueva obsesión de famosas como Georgina Rodríguez, Kendall y Kylie Jenner, Kim y Khloé Kardashian, Nadia Ferreira o Belinda, tan sólo por recordar algunos nombres, y JLo no se podía quedar fuera de la lista al darle su toque personal con un bañador amarillo con el que paralizó la red como nunca antes. Si bien es cierto que en más de una ocasión la cantante ha derrochado estilo con un look en traje de baño, en esta ocasión dejó su abdomen de acero a la vista.

La actriz siempre sorprende con sus looks en bikini. (Foto: IG @jlo)

Asimismo, destacó que los tonos neón que ya comienzan a aparecer dentro del mundo de la moda gracias a las famosas, en esta ocasión la protagonista de "Marry Me" dejó en claro que para robarse todas las miradas no siempre es necesario lucirlos; en cambio, elegir colores que por naturaleza ya son brillantes es ideal para lucirse en esta primavera. Y si buscas inspiración para tus próximas vacaciones, puedes sumarte a la tendencia de los microbikinis amarillos y "robarle" el estilo a la actriz.

JLo da cátedra de moda par mujeres de más de 50 años

Un detalle que no puede pasar por alto es que esta fiebre por los diseños de bañadores más pequeños no conoce de edades; sin embargo, Jennifer López confirmó que este estilo se luce más después de los 50 años. ¿La razón?, que es perfecto para resaltar una figura con vientre plano y abdomen marcado, además que el amarillo también es magnífico para que el bronceado luzca más que nunca y ni hablar de lo increíble que el diseño resulta para flechar de nuevo al ser amado.

El look con el que la intérprete se lució destaca por un tono intenso de amarillo, mientras que al sumarse a la tendencia de los microbikinis apostó por el corte clásico y tradicional para el top con una forma triangular para presumir un escote de infarto. Asimismo, los tirantes delgados le dan un toque muy chic a la imagen entera y ayudan a mantener la elegancia; mientras que en la parte inferior del bañador se alcanza a ver un tiro bajo que deja ver el vientre plano y las cintas laterales que lo sujetan son perfectas para marcar una minicintura.

¿Lucirías un diseño como este?(Foto: IG @jlo)

En su cátedra de moda, con la que demostró que los 50 son los nuevos 20, JLo también dio consejos para mantener ese estilo extra glamuroso aún en vacaciones. Para la ocasión se lució con un par de lentes de sol, además de joyas con las que logró esa imagen muy brillante gracias al dorado de collares y pulseras, en las que los diamantes también se hicieron presentes.

Esta no es la primera vez que la cantante presume sus mejores looks en bikinis y es que en el pasado también ha dejado ver que además de los bañadores amarillos, hay diseños clásicos que nunca pasarán de moda como es el caso del negro, que denota elegancia y glamur. Otro de los trucos con los que siempre logra lucir icónica es usar kimonos y tacones, tal y como se observa en la primera foto.

¿Te animarías a robarle el look a JLo?, no olvides que los microbikinis son la gran sensación de la primavera y que para lucirlos existen muchas forma, ya sea para lograr un estilo más juvenil o más chic como la actriz. ¿Ya tienes tu diseño favorito?

También aprovechó para mostrarse al natural. (Foto: IG @jlo)

