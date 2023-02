Jennifer López y Ben Affleck se hicieron el detalle de San Valentín que los va a tener unidos para siempre

Gracias a su historia de amor como sacada de una película de Hollywood, Jennifer López y Ben Affleck se han convertido en la pareja favorita de la industria y no dudan en demostrarse el inmenso cariño que existe entre ellos, aunque esta vez lo llevaron a otro nivel y se hicieron un doloroso detalle que los mantendrá unidos para siempre.

La actitud del actor de “Batman” en la entrega de los Grammy despertó rumores de una crisis en su matrimonio, desde entonces la pareja se ha encargado de demostrar que se encuentran más enamorados que nunca y como parte de ello en pleno San Valentín la cantante, de 53 años, se hizo un tatuaje con el que selló su amor por Affleck.

JLo se tatúa como muestra de amor a Ben Affleck. Foto: IG @jlo

“Compromiso. Feliz Día de San Valentín, mi amor”, es el mensaje con el que JLo compartió la fotografía de su nuevo tatuaje mientras presume su abdomen de acero. Se trata de un diseño que se realizó en el área de las costillas del lado izquierdo con un símbolo de infinito al que cruza una flecha y, aunque no se ve del todo bien la letra, se puede intuir que se trata de su nombre y el de su esposo.

El tatuaje va a juego con el que se hizo Ben Affleck el año pasado tras retomar su relación luego de casi 20 años, pues consta de dos flechas cruzadas unidas por una pequeña cinta que tiene las iniciales de ambos. Éste está plasmado en el brazo izquierdo del actor y en aquel momento la “Diva del Bronx” se limitó a hacerse un diseño de uñas similar a lo que tiene su ahora esposo.

Tatuaje de Ben Affleck por amor a JLo. Foto: IG @jlo

Lo que JLo odia de Ben Affleck

Aunque no todo es “miel sobre hojuelas”, pues hay un tatuaje que tiene la exestrella de DC Comics con el que no tiene nada contenta a Jennifer López y ella no ha dudado en expresarlo ante las cámaras afirmando que se trata de algo “horrible”.

Se trata de un enorme tatuaje lleno de color que cubre por completo la espalda del actor y consiste en un ave fénix que renace de las cenizas, algo que hizo tras su divorcio con la actriz Jennifer Garner. La primera vez que fue captado con él fue durante sus vacaciones en Hawái y de inmediato lo convirtió en blanco de bromas a través de redes sociales.

“¡Es horrible! Ya se lo he dicho. Tiene muchos colores, sus tatuajes siempre tienen muchos colores, creo que no deberían ser tan coloridos, deberían ser más cool”, dijo la interprete de “On the Floor” en entrevista para What Happens Live cuando aún no retomaba su relación con el actor.

Tatuaje de Ben Affleck en la espalda. Foto: TW @okfucku__

