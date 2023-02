FOTOS: Rihanna y A$AP Rocky se convierten en increíble portada de revista junto a su hijo

Los últimos meses han estado dominados por Rihanna, primero por la emoción que todo el mundo tenía por verla de regreso en los escenarios por su actuación durante el medio tiempo en el Super Bowl, después por aparecer con un look total red que escondía muchos detalles y finalmente por aprovechar el espectáculo para dar a conocer su segundo embarazo. Por supuesto, todos estallaron de emoción, ya que a penas en mayo pasado nació el primogénito que tuvo con A$AP Rocky y a casi un año de la noticia, la cantante posó por primera vez en familia para dejar ver a su hijo.

Rihanna y A$AP Rocky se convirtieron en la portada de Vogue Reino Unido en donde dejaron ver sus mejores y más lujosos looks en escenarios que ya se robaron la atención de los fans de la empresaria y del rapero, pues desde la orilla del mar regalaron la primera de las fotos que muestran el romance y complicidad que hay entre la pareja, además del "renacimiento" que tuvieron al convertirse en padres. Pues como bien lo advirtió la intérprete de "Umbrella" a la revista: “Todo cambia cuando tienes un bebé”.

Rihanna habló de su renacimiento. (Foto: British Vogue)

En la primera de las fotos, Rihanna confirmó su regreso al lucirse con un cautivador vestido negro sin mangas, ni escote, pero con una impactante abertura en la falda para presumir unas piernas que caminan descalzas sobre la arena; por su parte el rapero sostiene su mano y carga a su hijo, quien al igual que sus padres sabe cómo posar ante la cámara con una gran sonrisa. Fiel a su estilo Rakim Athelaston Mayers, nombre real del cantante, modeló un look total black de cuero con pantalones holgados y chaleco.

Pero al dejar ver su intimidad y nueva vida como padres de familia, quienes por cierto ya esperan a su segundo bebé, Rihanna también modeló un look negro de transparencias de Burberry mientras sentada a la orilla de la cama carga a su hijo envuelto en una manta blanca. Asimismo, deja ver que su espacio ha cambiado, pues en el fondo de la habitación también se observa un moisés blanco donde su primogénito descansa.

Rihanna posó por primera vez junto a su bebé. (Foto: British Vogue)

En una segunda foto se le observa apoderarse de la cámara con la belleza que sólo ella sabe cómo presumir mientras luce un lujos vestido negro de Valentino, mientras que muy cerca de la alberca A$AP Rocky la abraza por detrás para acariciar su pequeña panza de embarazo, confirmando así aún más todo lo que se ha especulado desde el domingo pasado en el Super Bowl.

"Tenemos que estar en la misma página, pero siempre hemos tenido eso en nuestra relación. Todo cambia cuando tienes un bebé, pero no diría que ha hecho algo pero nos ha hecho más cerca", dijo la cantante.

Así es pasar de ser cantante a madre, revela Rihanna

En la publicación, donde se afirma que también está "floreciendo" nueva música, Rihanna también abrió su corazón y por primera vez confesó cómo ha vivido esta nueva etapa en la que ser madre es su prioridad. "De una persona me convertí en dos. Entras al hospital como pareja y te vas como una familia de tres. es una locura Y, oh, Dios mío, esos primeros días son una locura. No duermes en absoluto".

Rihanna y A$AP Rocky abrieron las puertas a su intimidad. (Foto: British Vogue)

Asimismo, habló sobre sus temores al relatar la experiencia de convertirse en madre al ser como un "zombie" que realiza movimientos en automático, un relato que concluye con un: "Estás como: ¿confiaron en nosotros para volver a casa con este bebé?, ¿esta nueva vida? ¿con nosotros? Sin médicos, sin enfermeras, solos". Por supuesto, además de los cuidados los demás cambios tampoco pueden pasar desapercibidos y en ese sentido, la diva de la moda y uno de los íconos fashionistas también reveló que tras dar a luz, las sudaderas con capucha se volvieron en su outfit diario.

Finalmente, al hablar de una de sus pasiones que es la moda y se ha visto a lo largo de su trayectoria, Rihanna confiesa que la ropa de bebé "es tan aburrida" que en ocasiones ha mandado a que le hagan su propia ropa, en diseños en los que lo floral o los colores encendidos son los protagonistas de la imagen entera.

Este fue el último look con el que protagonizó la portada. (Foto: British Vogue)

