VIDEO: arma un top como el de Rihanna en el Super Bowl low cost

La participación de Rihanna en el Super Bowl sigue dando mucho de qué hablar y aunque en los primeros comentarios el debate se dividió entre los que calificaron su show como el mejor y quienes lo criticaron, las últimas horas se han centrado en hablar de su look total red con el que dejó ver su pequeña panza de embarazo y además rindió homenaje a André Leon Talley, uno de los íconos de la moda más importantes de todos los tiempos. Pero si hay un detalle que no pasó desadvertido es que la cantante también eligió un top de metal que resalta la forma del busto.

Aunque Rihanna siempre se ha caracterizado por imponer moda -como ocurrió con sus looks de embarazada al dejar su panza a la vista- en esta ocasión su atuendo llamó la atención por recuperar el top más viral del 2022 y con el que dejó atrás la tendencia de resaltar la figura con un corsé; sin embargo, para la ocasión le dio el toque personal. Si eres amante de las tendencias del momento seguramente sabrás que en plataformas como TikTok se viralizaron tutoriales de cómo recrear a low cost un top similar al de la empresaria con tan solo el busto de un maniquí.

¿Lo usarías? (Foto: IG @loewe)

Después de que la intérprete de "Umbrella" acaparara todos los reflectores no es sorpresa que esta tendencia nuevamente se vea por todos lados y considerando que no todo el mundo puede pagar el costo de la prenda diseñada por Loewe, esta idea para tener una versión low cost igual de icónica seguro te encantará. La mejor parte es que no necesitas ser la estrella del medio tiempo del Super Bowl, ya que se trata de un diseño que se puede lucir en cualquier ocasión como una fiesta, una cinta o incluso en una noche de antro. ¿Te animas a sacar tus habilidades de confección?

Paso a paso: así puedes recrear el top de Rihanna

Como habrás visto en el video anterior hacer un top tomando como base el torso de un maniquí es más fácil de lo que te imaginas y algo que también ha llamado la atención es que no sólo las mujeres pueden lucirlo para resaltar el pecho, pues los hombres también han impuesto moda masculina al dejar todo el torso para sus looks y así presumir una figura de plástico con el abdomen marcado.

Aunque el tutorial anterior no recupera la forma del top que lució Rihanna en el Super Bowl, conseguirla no será ningún problema y sólo hay que seguir los pasos anteriores, pero esta vez realizando dos cortes horizontales para lograr el diseño. Para ello sólo necesitas:

Así luce el top que lució la cantante. (Foto: IG @loewe)

El torso de un maniquí

Una lija

Un taladro

Una sierra

Listón rojo

Pintura roja

Luego de conseguir todos los materiales (algunos de ellos opcionales) sólo tendrás que poner manos a la obra y recrear los pasos del video, esta vez procurando:

Sobre el busto de tu maniquí traza dos líneas horizontales y paralelas, una por arriba y otra por debajo de los pechos; una vez que tengas el ancho deseado córtala con ayuda de una sierra. Comienza a lijar las orillas para evitar que al usarla tus prendas se jalen o tu piel resulte con rasguños. De ser necesario pinta el torso, en este caso de rojo para recuperar ese top como el que lució Rihanna. En cada lateral del top realiza dos pequeñas aberturas con ayuda de un taladro; posteriormente coloca el listón para imitar la forma de un corsé y poder colocarte la prenda sin ningún problema.

¡Y listo!, así de fácil puedes tener un top low cost como el que la famosa lució durante el Super Bowl y lucirlo sin importar la ocasión; no olvides que así como se puede llevar por encima de una blusa de manga larga y cuello "de tortuga" también se puede llevar por sí solo para un escote de impacto.

También puedes darle la forma que desees. (Foto: Captura)

SIGUE LEYENDO

Khloé Kardashian se suma a la tendencia de los microbikinis metálicos

Los slim jeans están de regreso y así se deben usar este 2023

¿Mal delineado?, un poco de cinta adhesiva te puede salvar

Tangas: este es el grave riesgo a tu salud si las usas todos los días