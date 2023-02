¿Mal delineado?, un poco de cinta adhesiva te puede salvar

Un buen delineado siempre le dará el toque final a cualquier maquillaje sin importar si se trata de uno muy sencillo o del más elaborado, en color negro o en la tendencia de llevarlo en tonos lila y por supuesto si se trata del clásico cat eye o del foxy eye que logra un efecto alargador y cautivador a la mirada. Lamentablemente en el mundo de la belleza las cosas no siempre salen bien, ya sea porque llevamos prisa, por un mal pulso o simplemente una mala suerte y todo estoy puede llegar a repercutir en arruinarnos la imagen entera.

Y es que quien de nosotras no ha sufrido por un mal delineado que puede ir desde el simple trazo hasta mancharse el ojo entero de forma accidental; en casos como este una toallita y desmaquillante se vuelven en los mejores aliados para retirar el error y exceso de producto y así darnos la oportunidad de empezar de nuevo. La mala noticia es que esto no sólo es tardado, sino que también tiene desventajas como que poco a poco y con tanta fricción la piel de al rededor de los ojos se vuelve más sensible al irritarse y enrojecerse.

Si bien para muchas lo anterior ya es pan de cada día, deben de saber que hay un truco viral que recientemente se dio a conocer en TikTok y con el que retirar un mal delineado es posible en menos de dos segundos y para ello sólo se necesita un poco de cinta adhesiva. Posterior a usarla con este secreto el nuevo trazo se podrá realizar inmediatamente y la mejor parte es que se puede realizar todos los días o en aquellos momentos en los que tenemos poco tiempo y la urgencia de un look perfecto.

¡Así de fácil!. (Foto: TikTok @cande.copello)

Así que si buscas soluciones fáciles y rápidas para arreglar un mal delineado no dejes de leer, pues te compartimos todo lo que hay que saber y que tan sólo consiste en un par de sencillos pasos. No olvides que aunque parezca magia, los resultados son cien por ciento reales y esta es la razón de porqué muchas amantes del maquillaje han quedado con la boca abierta. ¿Estás lista?, a partir de ahora la cinta adherente será uno de los indispensables del neceser.

¿Cómo quito un mal delineado con cinta adherente?

Si al trazar tu primer delineado el resultado fue un caos por una línea chueca o en un ángulo diferente a la del otro ojo este truco es para ti y lo único que tienes que hacer es:

Esperar a que el delineado se seque por completo. Tomar un trozo de cinta adhesiva, ya sea transparente o de otro material que no vaya a lastimar tu piel por la adherencia. Pegarlo sobre el delineado mal hecho y presionarlo sobre toda la superficie donde esté el producto. Retira la cinta y notarás como todo el mal delineado está en este pedazo de cinta y no en tu piel. Toma nuevamente tu delineador y realiza el trazo definitivo.

SIGUE LEYENDO

El lado oscuro del maquillaje

Cynthia Rodríguez: sigue su rutina de maquillaje para lucir preciosa

Día del Amor y la Amistad: 5 diseños de uñas para el 14 de febrero 2023

Tangas: este es el grave riesgo a tu salud si las usas todos los días