El lado oscuro del maquillaje

Durante siglos las mujeres se han visto “obligadas” por razones sociales, a utilizar maquillaje para ocultar sus imperfecciones y lucir más bellas que lejos de promover la salud en la piel la afectan de forma irreversible.

Algunas mujeres llevan la mitad de su vida usando maquillajes nocivos para su salud, incluso sin saberlo. Las bases de maquillaje, las máscaras de pestañas indelebles, así como los labiales de larga duración, tan deseados por millones de mujeres alrededor del mundo, están hechos a base de parabenos, petrolatos, plásticos y sustancias químicas que diariamente -porque las mujeres se maquillan a diario- liberan sustancias tan tóxicas que cada vez es más común que se desarrollen desde pequeñas alergias hasta enfermedades tan graves como el cáncer.

Naomi Wolf, escritora feminista estadounidense, señala en su libro El mito de la belleza que los parámetros de belleza son históricamente cambiantes y generalmente una expresión de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, por lo que no es de extrañarse que “la identidad de las mujeres deba apoyarse en la premisa de la belleza, de modo que las mujeres viven vulnerables a la aprobación ajena, dejando a la intemperie ese órgano vital tan sensible que es el amor propio”.

Sin embargo, durante los últimos 15 años la cosmética ha comenzado a valorar el impacto que tiene todo lo que nos ponemos en la piel, y dado una vuelta de tuerca para cuidar nuestra salud buscando cada vez ingredientes naturales que no afecten la salud de quienes los usen. Atrás está quedando la etapa en la que no nos importó abusar de la explosión de ingredientes cosméticos hechos con petrolatos e ingredientes súper nocivos para la piel y hoy se voltea a ver una cosmética natural enfocada no sólo en la estética, sino al fomento de la salud.

DESMAQUILLAR EL DAÑO

Muchos cosméticos que están a la venta contienen altos niveles de perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), una clase de sustancias químicas tóxicas vinculadas a una serie de afecciones de salud graves, esto de acuerdo a un estudio realizado por la Universidad de Notre Dame y publicado por Environmental Science and Technology Letters, el cual encontró que 56 por ciento de las bases y los productos para los ojos, 48 por ciento de labiales y 47 por ciento de las máscaras de pestañas contienen altos niveles de flúor, indicador del uso de PFAS en los productos, elemento que sólo debería ser aplicado en la piel de forma muy esporádica para no causar daños en ella.

Todos estos son productos que se aplican alrededor de los ojos y de la boca son de alta absorción, incluso algunos como los labiales son ingeridos, lo grave es que el PFAS es una sustancia persistente que cuando ingresa al torrente sanguíneo, permanece allí y se acumula.

Cabe señalar que los PFAS se llegan a utilizar en la fabricación de utensilios de cocina antiadherentes, telas tratadas, envoltorios de comida rápida e incluso se conocen como "químicos para siempre", porque sus compuestos no se degradan naturalmente y que con el tiempo pueden provocar cáncer de riñón, hipertensión, enfermedad de la tiroides, entre otras, por lo que es de suma importancia revisar la etiqueta de los productos antes de comprarlos y hacerlos imprescindibles de nuestro día a día.

COSMETRIARCADO

Define el culto a la belleza y a su influencia social en la actualidad.

SUSTANCIAS TÓXICAS EN LOS COSMÉTICOS

56% en las bases de maquillaje.

56% en productos para los ojos.

48% en labiales.

47% en las máscaras de pestañas.

PELIGRO POR LA BELLEZA

MAQUILLAJE VS SALUD

ENFERMEDADES QUE PUEDEN SURGIR

Cáncer de piel.

Cáncer de riñón.

Hipertensión.

Enfermedad de la tiroides.

PFAS PRESENTES EN:

Utensilios de cocina antiadherentes.

Telas tratadas.

Envoltorios de comida rápida.

PAL