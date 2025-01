Sandra Cuevas lanza convocatoria para la preparación de liderazgos políticos

Con el fin de “derrotar a Morena” en las próximas elecciones, la exalcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, lanzó una convocatoria ciudadana para participar en la formación de liderazgos que compitan por algún puesto de elección popular en los siguientes comicios, así como a la unidad entre opositores para hacer un solo frente.

En conferencia de prensa, Cuevas Nieves detalló que la invitación estará abierta a partir del 1 de febrero y hasta el 15 de ese mes, para dos meses más tarde dar a conocer los perfiles que competirán por alguna de las 16 alcaldías de la CDMX.

“Solamente así se le puede derrotar a Morena y es lo que va a hacer la Organización Política por la Familia y la Seguridad de México, se va a hacer una convocatoria oficial y vamos a empezar a formar todos estos liderazgos para toda la Ciudad de México, obviamente en esas designaciones vamos a elegir al mejor perfil, a los mejores perfiles, en donde el único requisito será que no haya militado en ningún partido político”, puntualizó.

No obstante, mencionó que su propuesta no involucra la creación de un nuevo partido, ya que eso sólo ampliaría las opciones para dividir el voto.

En su mensaje, Sandra Cuevas adelantó que el 15 de abril de este año se tiene planeado un evento para la presentación de los perfiles seleccionados en la Arena México, donde se busca reunir a más de 20 mil personas.

Posterior a ello, los seleccionados iniciarán un trabajo de territorio para conocer a las personas que buscan representar y así, en 2027, se podrán integrar a un partido impulsado por todas las fuerzas de oposición.

En ese sentido, la exfuncionaria hizo un llamado a diversos actores como Guadalupe Acosta, Xóchitl Gálvez, Claudio X. González y Eduardo Verástegui para dejar de dividir el voto con sus proyectos personales y sumarse para lograr el triunfo.

“Es momento de definiciones, no dividamos más el voto, no perdamos más el tiempo y, con mucho respeto, el que no viva en México y que no conozca con sus ojos, con sus pies, con todos sus sentidos este país no tiene derecho a querer ser candidato, porque no vives en este país, porque no sufres y no vives los problemas de la gente de México, así que pongámonos serios”, sostuvo.