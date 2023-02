VIDEO| A$AP Rocky y su reacción viral al ver a Rihanna en el medio tiempo del Super Bowl

Ha pasado solo un día desde que aconteció el evento más espectacular del deporte estadounidense, fue este domingo 12 de febrero que se realizó la edición LVII del Super Bowl, uno de los espectáculos más esperados en todo el mundo y este 2023, el también conocido como Supertazón puso a competir desde el State Farm Stadium de Glendale, Arizona a dos de las escuadras más queridas, pues los Jefes de Kansas City y las Águilas de Filadelfia tuvieron un enfrentamiento en el que los Chiefs se llevaron la victoria.

Pero la competencia deportiva no es el único atractivo de las miradas globales, sino que anualmente, este evento presenta un show musical de medio tiempo que es considerado uno de los de mayor producción en la historia, hablamos del medio tiempo, espacio artístico que este año fue ocupado por Rihanna, quien demostró por qué es considerada Princesa del R&B. Además de su sorprendente potencia con la voz e indiscutible entrega en el escenario, una de las cosas que más llamó la atención de su show fue que la cantante originaria de Barbados anunció su segundo embarazo junto al rapero A$AP Rocky, quien estuvo presente en el evento y cautivó con su reacción al ver cantar a su amada Robyn Rihanna Fenty sobre plataformas flotantes.

La NFL fue la encargada de compartir la tierna reacción del rapero desde el campo de juego mientras ella se encontraba interpretando algunos de los más grandes éxitos de su carrera y al ver a su chica volar por los cielos, el rapero Rakim Athelaston Mayers no dejó pasar la oportunidad de captar su propio video del show de su novia.

Con un alucinante atuendo en color rojo, la famosa se hizo notar entre un mar de bailarines vestidos de blanco y el tema con el que arrancó su show fue “Bitch Better Have My Money “, “Where have you been”, “Rude Boy” fue la cuarta canción y continuó con Work, melodía con la cual hizo una pasarela a lo largo del escenario. Otro de los temas que causaron furor sobre el escenario flotante fueron “Wild Thoughts”, “Pour it up”, “Money on my mind” y “All of the lights”, para después pasar a “Run this town” y luego, al elevarse en lo más alto del estadio, procedió a cerrar con broche de oro el show con las icónicas melodías “Umbrella” y “Diamonds”.

