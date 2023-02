Los brutales memes del show de medio tiempo del Super Bowl 2023 de Rihanna

Luego de que Rihanna deleitara a sus fanáticos y seguidores de la NFL con su show de Medio Tiempo, las redes sociales no dudaron en explotar con una lluvia de memes resaltando los aspectos de la presentación de la mujer originaria de Barbados, 34 años de edad. Con éxitos como "We Found Love", "Umbrella" y "Diamonds", la cantante hizo vibrar el State Farm Stadium de Glendale del estado de Arizona.

El evento inició con Rihanna portando un vestuario color rojo, arriba de una plataforma y cantando "Bitch Better Have My Money". Minutos después, mientras bajaba de la estructura comenzó con "Where have you been". Le siguieron "Only Girl (In the wold) y We Foud Love".

"Rude Boy" fue la cuarta canción y continuó con Work, canción en la que caminó a lo largo del escenario, seguida por sus bailarines. Uno de los momentos claves de la presentación fue cuando entonó "Umbrella", una de las melodías más esperadas de la noche.

Rihanna es una leyenda y su trayectoria musical lo avala. Es la ganadora de 9 premios Grammy. Recientemente ha dado la bienvenida a su primer hijo con el rapero A$AP Rocky. En esta nueva edición, Apple Music tomó el lugar de Pepsi, marca encargada por más de 10 años del show.

Rihanna despide una intensa actuación en el intermedio de la Super Bowl subida a los cielos, sobre una plataforma, y con una salva de fuegos artificiales, como en los buenos tiempos del heavy metal. A continuación, te mostramos los mejores memes de la presentación de la cantante de Barbados.

¿Segundo embarazo?

Uno de los aspectos que se resaltó y habló en redes sociales es sobre el posible segundo embarazo de la cantante. El cinturón que portaba hacía lucir su vientre perfectamente redondo. Y es que algunos usuarios de Twitter comenzaron el debate sobre su embarazo porque la cantante casi no bailó ni movimientos bruscos.

A falta de una confirmación, Rihanna se convertiría en la primer artista en ofrecer un espectáculo embarazada. Hasta el momento, la cantante no ha dado ninguna declaración y sus seguidores están esperando a que lo confirme con un post en su cuenta de Instagram.

Cabe señalar que su primer bebé nació en mayo, por lo que perfectamente pubo haberse embarazado de nuevo y posiblemente la baby bomp que usó este domingo en el Medio Tiempo podría ser de 3 meses. La canción de "Umbrella", una de las más populares de la artista fue lanzada en el año 2007 en su álbum Good Girl Gone Bad y que en la versión original contó con la participación de Jay Z.

En 2008, Rihanna ganó un Premio Grammy por la Mejor Colaboración Rap con Umbrella.

