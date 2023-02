Super Bowl 2023: en fotos, así fue el impresionante concierto de Rihanna en el medio tiempo

El State Farm Stadium de Phoenix, Arizona, es el recinto donde los Kansas City Chiefs (14) y los Philadelphia Eagles (24) se vieron las caras en el Super Bowl LVII. Aunque es uno de los partidos de futbol americano más esperados del año, el mundo entero lo sigue en gran medida por una sola cosa: el show de medio tiempo, que en esta ocasión tendrá a la Rihanna como artista invitada.

Decenas de bailarines acompañaron a Rihanna (Foto: AP)

En punto de las 19:30 horas (tiempo de México) las luces estroboscópicas se encendieron para presentar a la cantante originaria de Barbados vestida completamente de rojo, sobre una plataforma flotante y rodeada por decenas de bailarines de blanco. "Bicher better have my money" fue la canción con la que abrió su presentación, para depués interpretar "We found love", "Work", "Pour It Up"

Rihanna fue la invitada especial del espectáculo de medio tiempo del SB LVII (Foto: AP)

En cada movimiento de cadera, brazos y piernas de la famosa los asistentes y televidentes estallaron en júbilo. La potente voz de Rihanna les erizó la piel, pues es una de las cantantes con mayor reconocimiento en el mundo. El popurrí y las coreografías les dejó un buen sabbor de boca, en especial cuando se volvió a elevar por los cierlos (como una diosa) tras interpretar "Umbrella" y "Diamonds".

Rihanna bajó del cielo como toda una diosa (Foto: AP)

A pesar de estar embarzada la cantante demostró su profesionalismo con sumo cuidado. Un maquillaje discreto y un peinado nada exagerado hicieron ver la ganadora de nueve premios Grammy como una verdadera princesa. Su pareja A$AP Rocky no perdió detalle de ella y documentó todo con su teléfono celular para el recuerdo.

Rihanna lució su pancita con orgullo (Foto: TW @escritosheart)

Por su parte, sus bailarines y bailarinas dejaron el alma en el escenario, pues no dejaron de contonear el cuerpo en cada melodía que Rihanna cantó. Un pantalón y una chamarra con capucha, fue el atuendo inmaculado que acompañaron con gafas oscuras para el Sol. Como si fueran robots, cada movimiento fue sincronizado; en conjunto fue un espectáculo digno de un Super Bowl.

Rihanna vistió de rojo y sus bailarines de blanco (Foto: AP)

Rihanna fue cobijada todo el tiempo por sus bailarines (Foto: AP)

Rihanna y varios de sus bailarines estuvieron en plataformas aéreas (Foto: AP)

