Karely Ruiz estalla contra sus haters, los llama doble moral por criticarla aunque consuman sus contenidos

Cuando la popularidad de Karely Ruiz comenzó a despegar conoció a los temidos haters, internautas que se esconden detrás de sus cuentas para lanzar severas críticas contras los artistas, políticos, deportistas e influencers. Ella en principio confesó, para diversas entrevistas, que procuraba no tomarlos en cuenta, pues atenderlos era una pérdida de tiempo y de energía. Sin embargo, con el paso del tiempo, su nombre ya era conocido en todo el país y los comentarios cargados de "veneno" se incrementaron, al grado de hacerla estallar.

A través de su cuenta de Facebook, la originaria de Monterrey, Nuevo León, explicó que tuvo la oportunidad de ver un video en TikTok donde critiaron a las personas que se dedican a crear contenido como ella. El argumento de la grabación, de acuerdo con la modelo de OnlyFans, era que no aportan nada a la sociedad. Esto fue suficiente para que su paciencia llegara a su fin y expresara todo lo que piensa al respecto.

Karely Ruiz festejó a lo grande que llegó a 8 millones de seguidores en Instagram (Foto: IG @karelyruiz)

En este caso, Karely Ruiz dijo que muchos influencers como ella se dedican a apoyar a las personas de múltiples maneras, algo que no tomaron en cuenta. De igual forma, les pidió que si no les agrada la gente famosa de las redes sociales no los sigan y hasta los bloqueen. Pero eso no fue todo, pues los llamó doble moral por señalarlos con el dedo inquisidor a pesar de estar consumiendo sus contenidos.

"Me salió un tik tok donde nos critican por qué según no aportamos nada a la sociedad, weeeeeyyyy si muchos de los influencer apoyamos a gente, donamos cosas, por qué no se fijan en eso? Ustedes lo único que hacen es criticar hahaha tan facil es bloquear y ya, mínimo hacemos algo bien que consumen lo que hacemos que doble moraaal", escribió Karely Ruiz en su cuenta de Facebook donde ya tiene 4 millones de seguidores.

¿Realmente ha apoyado a la gente Karely Ruiz?

Lejos de ser una joven hermosa que ha sabido escalar a la cima de la popularidad en poco tiempo, Karely Ruiz no ha sido ajena a los problemas de las personas y ha sabido regresar un poco de lo mucho que le han dado los internautas y suscriptores de sus cuentas de OnlyFans, plataforma donde no le va nada mal.

Aunque muchos la han criticado por sus cirugías estéticas (que nunca ha negado) y los lujos que se ha comprado (Corvette 2023), ella ha atendido a los llamados de auxilio que le han hecho sus seguidores: en mayo del 2022 le pagó un tratamiento contra el cáncer para un joven de 17 años. De igual manera donó útiles escolares en una colonia popular de Nuevo León. Y cómo olvidar la vez que donó botellones de agua para el municipio de García cuando el estado norteño sufrió de escasez del líquido vital.

Karely Ruiz compartió el fragmento de una conversación con una persona que se acercó a ella para pedirle ayuda. La ex estudiante de Enfermería lo hizo para demostrar que no es una mujer soberbia y frívola a la que no le interesa ayudar a la gante. En este caso, pudo solventar los gastos de los medicamentos de una niña, además del pago de la renta de la familia. A pesar de que fue más que suficiente, la respuesta al agradecimiento del baneficiario fue "si necesita más, me avisa".

