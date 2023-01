FOTO | Karely Ruiz se pone orejas de gatita y luce arriesgado escote: "Tírenme rollo, porfa"

Bien es sabido que las personas (no todas) son afortunadas en el amor, pero no en el dinero y viceversa. Este puede ser el caso de Karely Ruiz, quien al parecer no ha podido encontrar a su media naranja a pesar de que es una de las mujeres más populares y con un éxito económico, gracias a sus contenidos en las redes sociales.

Esto lo ha hecho saber a través de su cuenta de Instagram donde comenta prácticamente todo lo que le sucede en la vida. Al ser toda una influencer, es natural que haga lives y se ponga a platicar con su público, que se compone por más de 7 millones de usuarios, mismos que caen rendidos a sus pies cada que la miran o publica fotografías en bikini o arriesgados outfits.

De igual manera, Karely Ruiz siempre se ha quejado de personas que se le acercan con un cierto interés y aunque no dice de quiénes se trata, podría tratarse de los galanes que le juran amor eterno, pero seguro terminan fijándose más en los lujos que ella posee. Aún así, ella no quita el dedo del renglón y sigue buscando a su príncipe azul.

Karely Ruiz y su caracterización de gatita (Foto: captura de pantalla)

Karely Ruiz se viste de gatita

A través de las historias de su Instagram, Karely Ruiz presentó una serie de fotografías donde se le puede ver más radiante que nunca. Eso sí, siempre rodeada por los objetos lujosos que se ha comprado gracias al tremendo éxito que tiene en sus dos cuentas de OnlyFans. Sin embargo, una de ellas llamó la atención porque apareció con orejas y una blusa de gatito.

Karely Ruiz nunca ha negado que se ha hecho arreglitos (Foto: IG @karelyruiz)

La originaria de Monterrey, Nuevo León, con gesto serio, modeló la prenda que destaca por tener un orificio a la altura del pecho y con líneas bordadas simulando ser los bigotes del felino. Como es natural, enseñó más de la cuenta y hasta se asomó un poco de su lencería de color obscura. La instantánea la acompaño con la leyenda: "Tírenme rollo, porfa", con lo que dio a entender que estaba aburrida o deseaba leer los mejores mensajes de los caballeros que estarían dispuestos a luchar por su amor.

Karely Ruiz es una de las mujeres más buscadas en OnlyFans (Foto: IG @karelyruiz)

Será que la joven de 22 años encuentre pronto el amor o seguirá conociendo chicos que no se fijen más que en lo que tiene y toda la popularidad que ha conseguido con el paso del tiempo. Lo cierto es que ella siempre ha demostrado ser una persona noble, pues apenas piden su ayuda, no lo piensa dos veces y tiende la mano.

