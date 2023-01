VIDEO | Yuri revela que su nivel de exigencia le dejó estos graves padecimientos

La cantante Yuri es una de las artistas que desde que comenzó su carrera artística, no se ha detenido, pues se reinventa con las épocas y siempre está al pendiente de todo para que en sus presentaciones las cosas salgan a pedir de boca. Sin embargo, parece que el cuerpo le está pasando la factura, pues reveló que su perfeccionismo le ha traído un par de padecimientos que deben tomarse muy en cuenta.

En entrevista para el programa de espectáculos Ventaneando, la jarocha le confesó a su auditorio que como resultado de hacer las cosas bien le provocó un par de problemas: insomnio y colitis, dos males que deben ser atendidos de inmediato, pues podrían tener repercusiones de importancia en su salud.

"No duermo, tengo colitis, tengo las nachas como mandril de la colitis porque no duermo... Usted no sabe, cuando yo voy a montar un show mi familia sufre un poco porque voy a las playas, cuando vamos de vacaciones yo me llevo mi libretita entonces hagan de cuenta que 'ya se me ocurrió esto para tal canción' y ya me vuelvo a asolear. Y después estoy viendo una película y mi marido me dice 'a dónde va', con mi libreta y apunto 'es que esta película me gusta porque el open de esta película' y ahí voy apuntando en la libretita. Entonces así estoy, no paro querido público", reveló Yuri.

Hay Yuri para rato

Yuri, quien se libró del Covid-19 antes de fin de año, explicó que todavía tiene mucha energía para entregarse a su público. Aunque está en víspera de llegar a los 58 años de edad, ella aseguró que por ahora puede seguir presentándose con todo el poder que la caracteriza en el escenario durante al menos 8 años, tiempo que estimo en el que podría sentirse cansada.

Incluso, bromeó con algunas cosas que le pudieran llegar a sus redes sociales, pues explicó que mucha gente le dice "ya sienten a la viejita. Viejita su mamá, yo no, todavía no me voy a sentar", afirmó con una gran sonrisa. Bajo este tema, aprovechó para hacerle publicidad a su gira que lleva por nombre Euforia debido a que en "los siguientes shows, ya voy a hacer otras cosas. Ya no voy a andar de nachas prontas por ahí bailando y brincoteando, no tampoco así, el ridículo no lo vamos a hacer tan seguido", mencionó.

Yuri invitó a todos a su gira Euforia (Foto: IG @oficialyuri)

