Yuri desea que su reemplazo sea una “guerrera”: “La nueva generación se cansa por todo”

Nuevamente Yuri se puso en el ojo del huracán al dar unas declaraciones en el programa “De primera mano” de Imagen TV, pues la cantante dijo que busca que su reemplazo debe ser una “guerrera” pues aseguró que los jóvenes “se cansan por todo”, puso como ejemplo a alguien que se queja porque le está dando el sol y es un jardinero de 22 años, por lo que dijo que “son generaciones de cristal”.

Agregó que está buscando a la “nueva Yuri”, lo que considera una tarea muy difícil, pues nadie aguantaría lo que ella ha aguantado, por lo que su sucesora debe ser “una guerrera”, añadió que “La generación de cristal se rompe rapidísimo. Los que aguantamos vara somos los setenteros, ochenteros”, sumando a un discurso muy usado en la actualidad que juzga a los jóvenes incluso por su forma de pensar.

“Yo sería feliz encontrando a una Yuri chiquita; daría mi vida por esa niña porque son pocas”, aseguró la cantante.

También dijo que “ese molde ya se rompió” (el de ella) como su mamá se lo decía a menudo, pues también sus hermanos quisieron ser artistas, pero no tenían el espíritu de ella de “guerrera” por lo que la veían con cara de fuchi. Actualmente no considera que haya alguna artista de “su talla”.

Sus interlocutores no estuvieron de acuerdo con sus declaraciones, Érika González consideró que esas generaciones vinieron a enseñarnos “lo que no debemos aguantar”. Gustavo Adolfo Infante opinó que el ejemplo del jardinero fue desafortunado porque no vio al hombre como una persona que se puede cansar. Por su parte, Addis Tuñón sí cree que Yuri “rompió el molde”, pero el que lo haya dicho ella la hace ver como soberbia.

Las polémicas de Yuri

Esta no es la primera vez que la jarocha hace polémicas declaraciones, durante una conferencia arremetió contra el feminismo, aclaró que “le vale” que critiquen su postura, pero llamó a las feministas a mantenerse en silencio, una de las cosas por las que justamente luchan. Agregó que con las pintas y demás “no han logrado nada”.

La comunidad LGBTQ+ es otra que ha recibido algunos comentarios polémicos de la cantante, aunque ella asegura que no los ha hecho. Sin mencionar adjetivo alguno, en una de sus presentaciones lamentó que muchos hombres guapos “se estén yendo al monte”. Además ha hecho declaraciones consideradas como gordofóbicas.

