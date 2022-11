Yuri defiende a su hija de sus detractores tras polémicos comentarios a la comunidad LGBT: " están podridos por dentro"

Desde 1978, Yuri se encuentra en el mundo del espectáculo; sin embargo, en recientes fechas un importante sector de la sociedad le ha dado la espalda debido a algunas desafortunadas declaraciones hechas sobre la comunidad LGBT+. A pesar de que ha ido de polémica en polémica en éste sentido, ella ha sabido salir airosa, pues siempre ha demostrado que no fue con malas intenciones, ya que son parte importante de su público. Todo iba viento en popa hasta que sus haters decidieron atacar a su hija Camila a través de sus redes sociales.

Durante una conferencia de prensa, previa a su presentación en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco, dijo que no había necesidad de que "le tiraran" a su pobre hija, pues ella no es la artista. "Métanse conmigo. Díganme vieja, ruca, todo lo que quieran, yo aguanto. ¿Por qué tienen que deshacer la vida de mi hija", declaró la cantante y presentadora.

Por si fuera poco, le achacaron que al no presentar a su pequeña se debía a que le daba vergüenza: "No. Si yo no me avergüenzo de mi hija. En lo absoluto. Es el tesoro más lindo que Dios me ha regalado. No me avergüenzo decir que mi hija es adoptada, ella sabe, desde los 5 años ella lo sabe y la tengo preparada para esto", mencionó con el ceño fruncido y lejos del aire alegre que la caracteriza.

"Mi hija no se mete con nadie. La que habló de la forma de pensar fui yo, no ella. Pero bueno, la gente piensa que tirándole a mi hija o tirándole a mi familia, me van a lastimar. Ese tipo de personas, pues cómo será su vida. Me pongo en su lugar y digo a lo mejor a esta gente nunca los abrazaron, nunca les dijeron 'te amamos', nunca los papás les dieron un lugar como hijos, no los pelaron y destruyen porque están podridos por dentro", mencionó.

Este caso se asemeja mucho al que está atravesando la cantante Toñita, quien aseguro que su hija cayó en depresión al grado de atentar contra su propia vida tras una serie de desgracias que se les juntaron. Explicó que los seguidores de otra exacadémica, Myriam Montemayor, la atacaron desde las redes sociales cuando la pequeña no era la del problema.

¿Qué dijo Yuri sobre la comunidad LGBT+?

En este caso, Yuri reiteró que quiere a la comunidad LGBT+ y como ejemplo mencionó que cuando se presentó en Acapulco, Guerrero, subió a "una chica vestida". De igual manera mencionó que tiene varios ejemplos sobre su relación con ellos, acciones que no hace para quedar bien, sino que lo hace porque hay afecto de su parte "han sido parte importante de mi carrera y los que me quieran venir a ver, pueden venir a verme, porque sé que me aman", afirmó.

