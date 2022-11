VIDEO | La Mala Rodríguez hace divertido TikTok sobre su trasero: "es mental, me gusto"

La Mala Rodríguez es una de las mujeres más exitosas que ha visto nacer España, pues a sus 43 años se encuentra en la cima del rap femenino, figura de televisión y escritora. Por esta razón es que se encuentra muy activa en las redes sociales, pues es el medio por el cual puede atender a sus fans y enseñarles parte de su vida personal y profesional. De igual manera se presta, como muchos internautas, a gastar bromas y hasta elevar la temperatura con sus atuendos.

La intérprete de "Mujer bruja", "Quién manda" y "Agua segura" tiene una cuenta en TikTok donde se divierte con actuando algunos playbacks que ofrece la aplicación. En este caso hizo uno donde le echó porras a su cincelado cuerpo, en especial a su trasero, el cual ha llamado la atención por su estética gracias al empeño que le ha puesto al ejercicio y sana alimentación.

"Y yo siento que se me ve un cu$%. El cu$% es mental, si usted cree que lo tiene la gente se lo ve. Me gusto así, me gusto", pareció decir al momento de modelar un body rosa pegado con el que parece que hace algunas rutinas de acondicionamiento físico. Aunque no aparecen los comentarios que le escribieron, con toda seguridad le llovieron miles de halagos ya que es algo a lo que está acostumbrada.

La Mala Rodríguez no se aguanta y hace el Anitta Challenge

Aunque Instagram es la red social favorita de María Rodríguez Garrido, nombre real de la cantante, TikTok es donde se desata por completo, pues se puede expresar con algo más de libertad ya que la censura se encuentra a la orden del día y su cuenta podría quedar suspendida por infringir las normas.

En este caso, además de hacer playbacks y modelar atrevidos atuendos, también ha demostrado que es una gran bailarina del género urbano. Además de contonear las caderas también demostró que es capaz de dominar el Anitta Challenge, el cual estuvo muy de moda hace un par de meses y al que muchas celebridades le entraron desde su trinchera. Aunque parece muy sencillo de hacer no lo fue para la Mala Rodríguez, pues aseguró que lo intentó cerca de 20 veces para llegar al resultado que emocionó a sus seguidores.

