VIDEO | Sandra de la Vega, esposa de Andrés Guardado, responde a críticas por su niñera: "Es el ángel de mi casa"

Sandra de la Vega, esposa del futbolista Andrés Guardado, no se quedó callada después de que fuera blanco de ataques en las redes sociales por haber publicado una serie de imágenes, en su cuenta de Instagram, donde se puede ver a la niñera de sus hijos acompañándolos en Qatar para la Copa del Mundo que se celebra en ducha nación. Esta acción sacó a relucir, una vez más, el tema del clasismo que tanto se ha debatido en México. Cabe destacar que otro sector aplaudió la acción y hasta recordaron que no es la primera vez que la mujer los acompaña a una justa de este tipo.

Al ser las redes sociales medios de comunicación fríos, es natural que las cosas se salgan de control. Esto lo sabe muy bien la pareja del centrocampista del Real Betis, razón por la cual decidió publicar un video para hacer evidente la situación que vive "Ushi", la chica que trabaja con ellos.

Sandra de la Vega le preguntó a la chica: "Ushi, estás bien triste ¿no?", a lo que ella respondió "sí claro, estoy bien triste. Si mi prima ya me lo mandó, 'eres famosa'". En la grabación se puede observar que ambas tomaron con humor la polémica desatada. En este caso, escribió que "Andamos bien preocupadas por los chismes. A todo hay que sacarle lo positivo... Ushi se nos hizo famosa".

En un segundo video, Ushi corre a recibir a Andrés Guardado para manifestarle su cariño y fusionarse con un tierno abrazo: "precioso jefazoooo, qué alegría verte", le grita. El cuadro familiar se nota natural y nada actuado, aunque se respira un aire de sarcasmo para responderle a los haters que se le fueron a la yugular a la esposa del futbolista.

Ushi es considerada parte de la familia (Foto: captura de pantalla)

¿Qué dijo Sandra de la Vega sobre la mala experiencia?

A través de sus historias de Instagram Sandra de la Vega tocó el tema con mayor seriedad comenzando con agradecimientos para todas las personas que la apoyaron desde el principio. Explicó que no hay nada de qué preocuparse pues tanto Ushi como ella se encuentran bien y que siempre van a existir personas que escriban cosas negativas, pues al final "nosotros sabemos realmente lo que hacemos, lo que no hacemos y no tenemos nada de lo que nos podamos arrepentir gracias a Dios...", mencionó.

"Entonces, pues nada en ese tema realmente estamos bastante tranquilas. A Ushi la queremos un montón, es parte de nuestra familia. O sea, yo siempre le digo que es el ángel de mi casa y bueno, no hay nada más qué decir", mencionó tras cerrar el tema con una enorme sonrisa.

Ushi es muy querida por los hijos de Andrés Guardado (Foto: IG @sandradlv)

