Cachan a mexicano en la movida en Qatar, quiso meter alcohol al estadio en cantimplora de binoculares

La Copa del Mundo de Qatar 2022 celebró este jueves su quinta jornada luego que la justa deportiva fuera inaugurada en Doha, capital del Emirato, el pasado domingo 20 de agosto con el encuentro entre la selección de futbol de la nación anfitriona y su par de Ecuador. Desde entonces los miles de aficionados congregados en el pequeño país de Medio Oriente han protagonizado numerosas escenas que se han vuelto virales en internet, muchas de ellas grabadas en los estadios y en las calles de la ciudad de Doha.

Una de las grabaciones que se han vuelto virales en internet fue captada el pasado martes por un aficionado que se disponía a ingresar al Estadio 974, para disfrutar de encuentro entre México y Polonia, y en la que se observa cómo un elemento de seguridad del lugar descubre que un aficionado mexicano intentaba ingresar alcohol al interior del estadio mediante una cantimplora con forma de binoculares.

En el clip, el cual se viralizó en redes sociales se observa cómo aparentemente todo iba bien al intentar ingresar al Estadio 974, sin embargo, en determinado momento uno de los oficiales se percata que el artefacto con forma de binoculares resulta extraño por lo que decidió comentarle algo a su compañero que lo acompaña, aunque en el video no se alcanza a escuchar lo que le dice, tal parece que se da cuenta que el objeto tiene algo en su interior, por lo que comienza a manipularlo hasta lograr destaparlo, instante en el que se queda observando de qué se trata.

Joven es descubierto intentando ingresar alcohol al estadio y video se vuelve viral

Cabe destacar que en estos momentos para nadie es desconocido que Qatar se caracteriza por ser una nación con leyes muy restrictivas en torno al consumo y la venta de bebidas alcohólicas, por lo que las sanciones a quienes incumplen con sus reglamentos son diversas. Y durante la Copa Mundial de Futbol no ha sido la excepción, por lo que desde meses antes de comenzar la justa mundialista las autoridades anfitrionas se han encargado de dar a conocer todo lo concerniente a este tema.

Momento en que el oficial comenzó a revisar el objeto. FOTO: Especial



Entre las medidas que tomó Qatar destaca el prohibir la venta de alcohol al interior de los estadios, algo que sin duda no fue del agrado de muchos de los aficionados que han viajado miles de kilómetros, entre ellos los mexicanos, para asistir a los encuentros de las diferentes selecciones de futbol. No obstante, no han tenido de otra que adaptarse a las reglas y costumbres del país anfitrión, aunque es evidente que algunos se han resistido, con las consecuencias que conlleva saltarse las reglas que imperan en el territorio.

Uno de ellos fue un aficionado mexicano que ha protagonizado uno de los videos más virales en internet, ya que fue descubierto cuando intentaba romper las reglas que hay en torno al alcohol, al ser cachado cuando intentaba ingresar esta sustancia al Estadio 974, en el cual se disputaría minutos más tarde el duelo de la Selección Mexicana ante Polonia, el martes pasado.

El aficionado mexicano solo observaba atento. FOTO: Especial

El clip que captó el momento preciso fue compartido en Twitter por el youtuber Alan Estrada (Alanxelmundo), en donde se observa cómo dos elementos de seguridad del lugar revisan una cantimplora conforma de binoculares, la cual el aficionado mexicano intentó ingresar de manera ilegal.

El joven destaca por llevar puesta la playera verde del Tri, así como una peluca con los colores de México. Los oficiales lograron detectar algo raro en los supuestos binoculares y notaron que contenían algo en su interior, momento en el que descubrieron que en realidad se trataba de otro tipo de objeto, utilizado para transportar líquidos.

El elemento de seguridad se percató que al artículo contenía algo en su interior. FOTO: Especial

Una vez que se publicó en redes sociales, el video se volvió viral en internet y muchos de los internautas se han cuestionado qué ocurrió con el aficionado mexicano, sin embargo, hasta ahora se desconoce cuál fue su destino o si se hizo merecedor de algún tipo de sanción por realizar esta acción.

Hasta ahora se desconoce qué ocurrió con el joven del video. FOTO: Especial

