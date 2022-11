VIDEO: mexicanos protagonizan pelea de lucha libre en el Metro de Qatar

"Lucharán a dos de tres caídas, sin límite de tiempo"... Los mexicanos siguen haciendo de las suyas y esta vez no sólo en territorio azteca, pues miles de personas viajaron desde el país hasta Medio Oriente con motivo del Mundial de Qatar 2022 que ya dejó momentos icónicos como una gran admiración a Memo Ochoa; sin embargo, los deportistas no son los únicos que han recibido la atención mundial, pues los nacionales que se encuentran disfrutando de la copa del mundo y del turismo han desafiado algunas de las reglas del país sede y los hechos no han tardado nada en viralizarse en redes sociales.

Si hasta hace unas horas la diversión (y preocupación) era porque un grupo de mexicanos sacaron a bailar a una mujer qatarí al ritmo de la cumbia, ahora la atención está centrada en un divertido y cultural momento que se vivió en los vagones del Metro de Qatar. Y es que un grupo de personas acaba de demostrar que incluso el transporte y la diversión pueden ser uno solo; para ello no dudaron en convertir el lugar en un ring para protagonizar una "pelea" de lucha libre que se llevó la admiración de todos los usuarios, incluyendo a un turista con la bandera de Arabia Saudita.

Mexicanos recrean la lucha libre rodeados de extranjeros

En un video viral de TikTok se aprecia a un joven mexicano vestido completamente de negro parado en medio del vagón del Metro de Qatar recuerda el inicio de la icónica canción "Los Luchadores" de La Sonora Santanera, mientras que el resto de usuarios observa con detenimiento e incluso graba el momento. "Lucharán a dos de tres caídas, sin límite de tiempo", grita el hombre con una gran sonrisa en el rostro.

Nacionales y extranjeros disfrutaron del momento. (Foto: TikTok @rabias.19)

Acto seguido presenta a dos nacionales más con máscaras de los luchadores más recordados: "En esta esquina... La Parka y en esta otra... El Hijo del Santo", grita con emoción mientras el video capta a dos hombres con las respectivas máscaras y la bandera de nuestro país como capa. Por supuesto, el momento no terminó con la presentación, pues los mexicanos no dudaron en demostrar de qué tronco están hechos y con una corta demostración presumieron lo que es la lucha libre.

En la grabación se observa a La Parka iniciar la "pelea"; mientras que El hijo del Santo pierde el control y casi cae sobre los pasajeros que iban sentados. Por su parte, el resto de usuarios (también de nuestro país) animaron con gritos y porras; sin embargo, no todo fue diversión, pues un par de hombres que sostenían la bandera de Arabia Saudita mostraron sus caras de preocupación y trataron de detener la pelea.

Claro que el momento ya despertó todo tipo de opiniones en redes sociales como que los mexicanos son capaces de acaparar toda la atención y cometer hechos insólitos como este aún "sin alcohol". Mientras tanto, otros usuarios se enorgullecieron porque México siempre destaca frente a otras naciones: "país a donde vayamos, país que hacemos nuestro", "cuando acabe el mundial los locales extrañarán mucho a los mexicanos", "desmadre total" y "México mágico" son algunos de los comentarios que se leen en la red.

