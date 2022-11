Video viral de TikTok: "¿Estás embarazada?": hombre recibe impactante noticia en pleno pastel de cumpleaños

Las celebraciones de cumpleaños suelen ser reuniones o encuentros en donde el objetivo primordial es celebrar; pasarla bien con la familia y amigos, y disfrutar en compañía de los seres especiales que han hecho posible llegar hasta cierta edad. En muchos casos las sorpresas llegan en ese día especial mediante regalos o con la presencia de personas con las que no se esperaba contar debido a ciertas circunstancias, sin embargo, a veces estas "sorpresas" se convierten no solo el algo inusitadas sino totalmente inesperadas por la magnitud de las mismas.

Algo similar ocurrió durante la celebración de una fiesta de cumpleaños en donde un joven recibió el regalo más inesperado durante su celebración, ya que se enteró que su pareja estaba embarazada gracias al pastel que se disponía a partir, pues encima del mismo fueron colocadas dos velas: una que despedía chispas brillantes y otra conocida como velas de humo, la cual emitió un intenso color rosa tras haber sido encendida.

El momento menos esperado por el festejado fue captado con la cámara de un celular y compartido en TikTok por el usuario Alfredo Montes R. (@alfredomontesr) y a solo unas horas de haber sido publicado se ha convertido en un éxito viral al alcanzar casi los 8 millones de reproducciones, superar los 322 mil "Me Gusta" y sumar más de 4 mil 700 comentarios de los internautas, quienes de manera divertida y con ironía celebraron también la noticia que recibió el joven de la fiesta.

Joven se entera que será papá por su pastel de cumpleaños y video rompe TikTok

En la grabación, de solo unos segundos de duración, se puede observar al festejado sonreír al tiempo que una mujer sostiene su pastel de cumpleaños, del cual comenzó a salir un intenso humo color rosa que le hizo cambiar el aspecto de su rostro en cuestión de segundos. Al momento de observarlo, el joven intentó comprender de lo que se trataba y comenzó a aplaudir de manera nerviosa mientras todos los que lo acompañaban grababan con sus celulares el histórico momento y sonreían debido a su reacción.

El video se ha viralizado en internet y es un éxito en TikTok. FOTO: Especial

Tal parece que la joven que sostenía el pastel es la pareja del festejado, ya que tras ver el humo rosa el hombre se dirige a ella para preguntarle: "¿Estás embarazada?, ¿En serio estás embarazada?", y aunque en el video no se alcanza a ver la respuesta que le da la joven, tal parece que era un rotundo sí.

"Cuando tu cumpleaños se convierte en una pesadilla", fue el texto con el que el usuario Alfredo Montes acompañó la publicación de TikTok, la cual a solo unas horas de haber sido publicada en la red social china ha arrasado en internet y acumula casi 5 mil comentarios de los internautas que no han dudado en reaccionar a uno de los clips virales más populares de esta semana.

El festejado tardó en comprender de qué se trataba. FOTO: Especial

"En serio estás embarazada, todavía tiene la esperanza de que le diga que no"; "Se te borro la sonrisa jajajajaja"; "Su mente: si me pongo serio me van a madr**r, mejor sonrió, aplaudo y ago como que estoy feliz por el asunto"; "Y el señor: yo que pensaba dejarla después del cumpleaños jajaja"; "En ese momento cell sintio el verdadero terror"; "El más feliz del mundo" y "La cara del chavo jajaja y pregunta si es neta, se le borro la sonrisa", han sido solo algunos de los comentarios publicados por los usuarios.

Su rostro de incredulidad se volvió viral en las redes. FOTO: Especial

