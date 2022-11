VIDEO | "Ya se la saben, barrio, celulares y carteras": aficionado mexicano finge asalto en metro de Qatar

Los mexicanos siempre han destacado por ser ocurrentes en los mundiales de futbol y en Qatar 2022 no sería la excepción. En esta ocasión un aficionado se viralizó luego de que fue grabado en el metro de Doha gritó: “Ya se la saben, barrio, carteras y celulares”, en alusión a los robos en el transporte público que llegan a ocurrir. Quienes viajaban en los vagones comenzaron a reí.

Para muchos esto causó mucha risa, pero también hubo un debate en los comentarios de las páginas que replicaron el clip. Otros más aseguraron que era un mal chiste y que se notaba que no viajaba en transporte público, porque eso no pasa en el metro de la CDMX, lo que es más común es ver vendedores ambulantes.

Se “calienta” el partido del sábado

Cientos de aficionados de México y Argentina se enzarzaron en las calles de Doha dos días antes de que ambas selecciones se enfrenten en el estadio Lusail, en partido de la segunda jornada del grupo C del Mundial de Qatar 2022.

Los aficionados de ambos equipos coincidieron en la ciudad y comenzaron a lanzarse insultos y a empujarse unos a otros. Los seguidores argentinos se encararon con sus rivales, que profirieron insultos a gritos a Leo Messi en cuanto vieron a la hinchada albiceleste.

Aunque no estuvo presente ningún miembro de las fuerzas de seguridad, el enfrentamiento no fue a más porque los propios aficionados de ambos equipos separaron del tumulto y alejaron de la situación a los más encendidos. Argentina y México se enfrentarán el próximo sábado, en la segunda jornada del Grupo C, en un duelo clave para el futuro de ambas selecciones en el Campeonato del Mundo.

