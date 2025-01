C5: Actuación inmediata en el 9-1-1

“Como operadora del 9-1-1, mi labor principal es la toma de datos para enviar el apoyo o el recurso que se requiera, ya sea una patrulla, ambulancia, bomberos… dependiendo la emergencia”, detalló en entrevista con Mente Mujer, Esther Centeno, quien desde hace casi 11 años forma parte de esta área del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, C5, y quien en el marco del octavo aniversario de esta plataforma, fue reconocida por su amplia trayectoria y dedicación.

Ubicación, calle, número, esquina y colonia, son los datos más importantes que piden los operadores de la línea de Emergencias 9-1-1, la cual, diariamente, recibe un aproximado de cuatro mil 500 reportes, siendo la plataforma a la que más recurren los capitalinos ante una emergencia.

Aunque es todo un reto, para los operadores de esta plataforma es fundamental conservar la calma en cada llamada. “Somos seres humanos y las emociones a veces nos afectan también porque te pones en el lugar del usuario, del ciudadano quien te está reportando, te pones a pensar en tu familiar, que tal vez no quisieras que estuviera pasando por esa situación y tratamos de ayudarlos de la mejor forma posible, brindándole el acompañamiento”, confesó Centeno.

“Cuando marca a una mujer que está en riesgo y dice ‘mi agresor está aquí’, me quedo con ella en línea hasta que llegue la patrulla, para asegurar que no vamos a exponerla o no se va a exponer, para que ella pueda salir con los oficiales y puedan llevarla al lugar adecuado para que haga su denuncia”, detalló la operadora, ya que, 60 por ciento de las llamadas a esta línea son realizadas por mujeres, de las cuales, la mayoría son por violencia de género.

(Créditos: Guillermo O'Gam)

“Vivo con entusiasmo esta nueva etapa del C5”, dijo la entrevistada haciendo referencia a la implementación de la perspectiva de género que se está dando en la institución, “con todas las herramientas que nos han dado, con la nueva Línea *765, en donde se le puede brindar el apoyo a la mujer de una mejor forma, para que tenga la confianza de que va a ser escuchada, porque muchas veces dicen para ‘qué denuncio, si nadie me va a ayudar, para qué llamo a una patrulla, si no va a llegar’, pero ahora con esta línea tienen la seguridad de que efectivamente va a llegar la unidad y se le va a brindar el apoyo”.

(Créditos: Guillermo O'Gam)

Así es como, desde el área de Emergencias 9-1-1, Esther Centeno hace el llamado a los capitalinos a “que no hagan mal uso de la línea telefónica, ya que recibimos muchas llamadas de broma, que tal vez puede ser desperdiciado ese recurso de esa llamada de broma en una que de verdad realmente requieran el apoyo de ambulancia, patrulla, bomberos”, finalizó.

PAL