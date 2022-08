Yuri reitera que nunca ha hablado mal de la comunidad LGBT; asegura tener familia que pertenece a ella

Una vez más Yuri aseguró que no se encuentra peleada con la comunidad LGBTTTIQ+ y mucho menos ser homofóbica, incluso afirmó que la ama porque tiene amigos y familiares que pertenecen a esta; sin embargo, también aceptó que una parte sigue sin aceptarla.

La cantante se echó en contra a éste importante sector de la sociedad tras hacer varios comentarios desafortunados que no fueron bien vistos y a consecuencia la tienen en un veto que se ha extendido por casi cinco años. Desde siempre, ha defendido su opinión en varios temas relacionados por ser cristiana, pero también ha aclarado que no existe un rechazo de su parte.

"En ningún momento no hay ninguna entrevista donde yo hablo mal de la comunidad. Yo amo a la comunidad, tengo gente a mi alrededor, amigos entrañables, familia de la comunidad. Estuve en Veracruz y tengo dos sobrinas de la comunidad y me fueron a saludar. Es algo que yo lo he aclarado todos los años, pero hay una parte de la comunidad que no quiere recibir", aclaró ante medios de comunicación.

¿Cuáles son las polémicas declaraciones de Yuri?

Durante su encuentro con "El Escorpión Dorado", Yuri reveló que tuvo una pareja que resultó ser de la comunidad LGBT; sin embargo, tuvo la ocurrencia de decir que el hecho, más que romperle el corazón la llenó de preocupación, pues tuvo que realizarse análisis para saber si estaba bien de salud.

En otro momento, durante una de sus presentaciones, se puso a platicar con su público y con tal de hacerles pasar una noche amena mencionó que existe en la actualidad "escasez de hombres guapos que se van al monte". E incluso puso de ejemplo a Ricky Martin, quien se declaró homosexual hace varios años.

Otro comentario que desató la furia de la comunidad fue cuando opinó que no era buena idea que parejas del mismo sexo puedan adoptar niños debido a que existe el bullying. De igual manera, recordó que como cristiana para ella sólo existe el hombre con la mujer y aunque ella siempre ha sido respetuosa, esa era su opinión.

