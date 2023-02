"No me voy a dañar por nadie": Anuel AA responde tras ser acusado por violencia doméstica

El cantante puertorriqueño Emmanuel Gazmey Santiago, mejor conocido por su nombre artístico Anuel AA, continúa inmerso en la polémica, luego de que en días pasados anunció que él y su esposa Yailin La Más Viral "ya no están juntos". Ahora, el nombre del rapero ha salido a relucir en una denuncia por violencia doméstica, la cual fue realizada por mujer llamada Astrid Cuevas, la madre de su hijo mayor. Cabe mencionar que no es la primera vez que acusan al intérprete de “La llevo al cielo” por ser un padre irresponsable y agresivo.

La información sobre la supuesta denuncia contra el cantante fue compartida por elementos de la policía de Puerto Rico, quienes dieron a conocer que existe un proceso en contra del intérprete de "Mercedes Tintia", pero no ofrecieron mayores detalles debido a que la investigación se sigue realizando. "Ante las múltiples solicitudes de confirmación por parte de los medios sobre las alegaciones de una querella por violencia doméstica en contra de Emmanuel Gazmey, se confirma la existencia se tal querella", se mencionó en el programa de “El gordo y la flaca”

El intérprete de "Adicto" compartió nueva información del caso. Foto: @anuel

Según la información ofrecida en el programa de entretenimiento, la denuncia se dio luego de que el cantante amenazara de muerte a la madre de su primogénito. Aparentemente, Anuel llamó por teléfono a Cuevas el pasado 10 de febrero, aproximadamente a las 8:56 horas, para intimidarla. Supuestamente, las amenazas se dieron luego de que la mujer publicó el rostro de su hijo en redes sociales, hecho que aparentemente habría molestado al famoso rapero.

Esta no sería la primera vez que el cantante es denunciado por la madre de su hijo. Anteriormente, Astrid lo demandó ante el Tribunal de Primera Instancia de Familia y Menores de Puerto Rico, por “ser un padre ausente”. En aquella ocasión la mujer exigió que le otorgara la total custodia del niño, argumentando que el intérprete de “BEBE” repartía su responsabilidad como padre con su equipo de trabajo, además de algunos otros familiares como abuelos o tíos.

Acusan a Anuel por ser un padre ausente. Foto: @anuel

Anuel AA responde a la denuncia en su contra

A través de redes sociales, Anuel AA, respondió a la denuncia presentada en su contra. El cantante compartió nuevos detalles sobre la investigación y dio a conocer que la fiscal del caso concluyó que no existen elementos de delito para presentar cargos en su contra. "Hasta los nietecitos bebo. Yo no me voy a dañar mi carrera por nadie, ni nada", escribió el rapero en su cuenta de Instagram.

SIGUE LEYENDO

Controla la respiración antes de conocer cuánto gastaba Anuel AA en Yailin, La Más Viral antes de su separación

La influencer Melissa Vallecilla se lanza contra Anuel por negar a su hija: “No se dejen engañar de porquerías”

Anuel confirma que ya terminó su relación con Yailin, ¿sigue amando a Karol G?