FOTO | Karely Ruiz eleva la temperatura en bodypaint al estilo Mystique 

Karely Ruiz volvió a elevar la temperatura de las redes sociales tras hacer una impactante publicación donde aparece prácticamente como Dios la trajo al mundo. Al ser toda una modelo, siempre utiliza una temática para darle dinamismo a sus contenidos. En este caso ella se fijó en uno de los villanos de la marca Marvel para caracterizarse; lo logró con creces.

Cabe destacar que la joven regiomontana hizo su publicación desde una de sus cuentas periféricas de Instagram. Uno de sus dolores de cabeza es que siempre le han dado de baja sus cuentas o se las han suspendido por "envidias", por esta razón se ha hecho de algunas para continuar subiendo contenido y evitar que el número de seguidores que tiene caiga.

Karely Ruiz como Mystique (Foto: @duncancosplayphotography)

Karely Ruiz, quien hace poco dejó a todos con la boca abierta tras modelar un bikini de Bob Esponja ahora les robó el aliento con un bodypaint del personaje Mystique, la mutante cambiaformas que puede imitar la apariencia y la voz de cualquier persona. El personaje destaca por tener una apariencia de color azul en su piel y ojos amarillos, pero este no fue el caso.

La modelo de OnlyFans, de 22 años, se pintó casi todo el cuerpo menos la mitad del pecho y el rostro; el resto lució igual a la villana. Las únicas prendas que utilizó fueron unas zapatillas y una microlencería. Con un maquillaje exacto, ella le dedicó una sensual mirada a la cámara, que logró capturar el carmín que coloreó sus carnosos labios.

Karely Ruiz y un "deformado" Bob Esponja (Foto: @duncancosplayphotography)

Karely Ruiz va por todo este 2023

Este tipo de fotografías son parte de las sesiones a las que se ha sometido y con las que Karely Ruiz planea mantenerse como la reina de OnlyFans. Cabe destacar que ella misma mencionó que otra época no la pasó nada bien e incluso pensó en atentar contra su propia vida, pero ahora que las cosas son diferentes, no piensa bajar la guardia a pesar de las decepciones que se ha llevado.

La ex estudiante de Enfermería publicó también una imagen desde el jacuzzi y con un atuendo que hace recordar a la villana de DC Comics "Hiedra Venenosa". Aunque no tiene el antifaz ni la peluca roja, sí adornó su bikini con hojas verdes dejando al descubierto lo estrictamente necesario para que sus fans no despeguen la mirada del celular o el monitor de la computadora.

Karely Ruiz como la Hiedra Venenosa de DC Comics (Foto: @duncancosplayphotography)

