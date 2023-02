En FOTOS: el flamante vestuario que utilizó Rihanna en el medio tiempo del Super Bowl 2023

Rihanna se presentó esta noche durante el medio tiempo del Super Bowl LVII. La cantante había permanecido alejada de los escenarios por más de cinco años, hasta está noche, donde deslumbro con su talento, belleza y por supuesto con el looks que lució a lo largo de su presentación. La ganadora de nueve premios Grammy se convirtió en el centro de atención con un setlist que no decepcionó a sus millones de fanáticos. Además, la originaria de Barbados dejó a sus fanáticos intrigados ante la posibilidad de un segundo embarazo, una noticia que no ha sido confirmada por la intérprete de "Umbrella".

La cantante interpretó más de diez canciones. Foto: AP

Rihanna apareció desde una plataforma elevada luciendo un enterizo color rojo, donde destacaba una chamarra oversize en la misma tonalidad. Además, la cantante complementó su look luciendo una trenza y labios color rojos. Como parte de su setlist comenzó su show con la canción "Bitch Better Have My Money", mientras los bailarines lucieron atuendos en color blanco; posteriormente cantó "Where have you been" y continuó con "Only Girl (In the wold)" y "We Foud Love".

Los bailarines de la cantante lucieron un outfit completamente blanco. Foto: AP

Como parte de su setlist, la cantante interpretó sus éxitos: Umbrella, Run this Town, All of the Lights, Money On My Mind, Wild Thoughts, Work y Rude Boy. En total cantó doce canciones. Pero sin duda, las coreografías y vestuarios robaron la mirada de millones de personas. Rihanna dejó claro que no se necesitan más de dos colores (rojo y blanco), para ofrecer una gran presentación como la que dio esta noche, pese a no contar con ningún artista invitado.

Rihanna no tuvo artistas invitados. Foto: AP

Rihanna habló sobre el difícil reto de hacer el setlist para Super Bowl

Anteriormente, en conferencia de prensa, Rihanna aseguró que “la lista de canciones fue el mayor desafío. Esa fue la parte más difícil: decidir cómo maximizar 13 minutos, pero también celebrar. Eso es lo que va a ser este espectáculo. Va a ser una celebración de mi catálogo de la mejor manera que podríamos haberlo hecho. Estás tratando de meter 17 años de trabajo en 13 minutos, por lo que es difícil. Algunas canciones que tuvimos que perder por eso, y eso va a estar bien, pero creo que hicimos un buen trabajo al reducirlo”, había mencionado la cantante.

La cantante se había alejado de los escenarios por más de cinco años. Foto: AP

Además, la cantante detalló que tuvo que decidir entre 39 versiones de la lista de canciones. "Cada pequeño cambio cuenta, ya sea que quiera cortar una guitarra, silenciar algo, agregar algo, poner una canción completamente nueva o quitar una canción completa. Cada vez que hago un cambio, algo tiene que actualizarse, y esa es la nueva versión”, dijo la cantante en una conferencia de prensa previa al Super Bowl.

Rihanna tuvo que elegir entre 39 posibles setlist. Foto: AP

