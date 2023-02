¿Rihanna está embarazada? Esto es lo que se sabe hasta el momento

Rihanna fue la encargada del espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2023, donde se ganó diversos comentarios de apoyo, de alegría y de festejo por su regreso a los escenarios después de 7 años fuera de las tarimas, concentrada en sus negocios, empresas y familia.

Uno de los más fuertes rumores a lo largo de la transmisión de su espectáculo es que de nueva cuenta está embarazada junto a su pareja, el rapero A$AP Rocky, pero su silencio hizo dudar a la mayoría de los internautas.

Una de sus representantes lo confirmó a la prensa. Crédito: AP

Confirman enl embarazo de Rihanna

Una de las representantes de Rihanna habría confirmado a la revista Variety, a People y a The Hollywood Reporter, de los Estados Unidos, que la cantante sí está embarazada, tal y como los rumores de las redes sociales lo indicaban.

A lo largo de su interpretación dio varios signos de la noticia, constantemente se tocaba el viente y utilizó su increíble atuendo con el cierre abierto hasta la cadera; además, recibió ayuda en varias ocasiones para subir o bajar de las plataformas en las que cantó por los aires.

La expectativa era muy grande por el setlist que interpretaría después de 7 años de haber abandonado los escenarios. La lista era muy larga, pero el tiempo era demasiado corto.

Sorprendentemente la elegida fue "Bitch Better Have my Money", mientras que las últimas fueron sus grandes éxitos "Diamonds" y "Umbrella"

