Rihanna sorprende en el State Farm Stadium

Rihanna regresó después de siete años de ausencia a los escenarios y lo hizo como la protagonista del show del Medio Tiempo del Super Bowl LVII. La cantante salió con un vestuario en rojo, mientras que usuarios de redes sociales especularon que parecía que estaba de nuevo embarazada, noticia que se confirmó minutos después en la página de People y que refrendó uno de sus representantes.

La cantante originaria de Barbados interpretó un "medley" compuesto de 11 de sus mejores éxitos. La caribeña comenzó con "Bitch better have my money", mientras posaba en medio de una plataforma en lo alto del recinto, hacia el centro del campo.

A la intérprete la acompañaron decenas de bailarines que usaron atuendos en color blanco y que hicieron que la intérprete resaltara en todo momento mientras cantaba y daba uno de los shows más esperados del año, sobretodo porque la cantante se había tomado unos años de descanso, además de que fue mamá hace nueve meses.

La cantante siguió con "Where have you been" y "Only girl" mientras la emoción y los aplausos iban en ascenso en el State Farm Stadium de Arizona. Luego de pasear por lo amplio de una plataforma que fue colocada al medio campo, siguió con "We found love" y "Rude Boy".

Los trece minutos que tiene asignados para el show le alcanzaron para interpretar "Work", "Pour it Up", "All of the lights" y "Run this town". Durante su actuación le hizo promoción a su marca Fenty, cuando se retocó el maquillaje con uno de sus productos estrella.

Hacia el término de la celebración llegaron dos de sus más grandes éxitos, "Umbrella" y "Diamonds". A la par, Rihanna subió a una plataforma que fue elevada sobre la yarda 50 del estadio. Decidió no tener invitados sorpresa durante su actuación.

El espectáculo fue patrocinado por Apple Music. Anteriormente la cantante anunció una línea de ropa para su propia marca Savage X Fenty, que está inspirada en el juego. La colección fue titulada Game Day Collection.

La cantante recibió su primera nominación al Oscar, a la Mejor Canción Original por coescribir “Lift Me Up” de Black Panther: Wakanda Forever.

Canciones

Bitch Better Have My Money

Where Have You Been

Only Girl (In the world)

We Found Love ft Calvin Harris

S&M

Rude Boy

Work

Wild Thoughts

Pour It Up

All of the lights

Run This Town

Umbrella

Diamonds

Asistentes

Adele

Billie Eilish

Bradley Cooper

Bryce Harper

Paul McCartney

Cher

