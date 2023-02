Feng Shui: esta es la razón para no llevar flequillo si quieres traer la buena suerte

El Feng Shui se ha convertido en parte de nuestro día a día y aunque muchas personas sólo lo asocian con la decoración del hogar, lo cierto, es que se puede aplicar en todo y eso incluye la moda y la belleza. De ahí que no sorprenda que hasta para cortarnos el cabello podamos recurrir a él e incluso mostrarle al mundo ciertas características de nuestra personalidad; sin embargo, hay aspectos que no se deben de descuidar y uno de ellos es precisamente la forma en la que se lleva el pelo, pues un pequeño error puede terminar por alejar la buena suerte y la fortuna.

La "buena notica" es que con lo anterior no nos referimos a que todo el mundo tiene que llevar el mismo largo o estilo en el pelo, sino prestar atención a un complemento de las melenas que este 2023 es tendencia: el flequillo. Como te hemos contado en muchas ocasiones, los flecos se pueden lucir de muchos estilos como el recto, el lateral, de cortina o asimétrico, tan solo por mencionar algunos y lamentamos informarte que aunque estén en tendencia, desde el Feng Shui se recomienda no llevarlos (o al menos algunos de ellos) si lo que se busca es atraer la buena suerte y es por ello que hoy te contamos todo lo que debes de saber.

Renueva tu look, pero ojo con el flequillo

La principal razón por la que desde esta filosofía china no se recomienda llevar fleco es porque la forma arruina la armonía entera del cuerpo y con ello el correcto flujo de energía; se trata de algo comparable a cuando se pide no tener objetos puntiagudos dentro de casa para no afectar el atraer todo lo mejor o que esto se vea afectado por estos "cortes" que realizan dichos artículos. En el caso de nuestro rostro ocurre algo similar, pero no sólo tomando en cuenta el cabello, sino también la frente.

De llevarlos asegúrate de no cubrir la frente por completo. (Foto: Pexels)

De acuerdo con los expertos del Feng Shui, el rostro es una de las piezas claves para crear armonía espiritual en nosotros y lo que ocasionan los flecos es romper con ella ya que casi todos los estilos cubren en gran medida o por completo la frente. Este error puede ser grave si de suerte se habla, ya que se cree que esta parte de la cara es precisamente la que la atrae y al estar recubierta por el cabello termina por afectarse.

Sin embargo, lo anterior no quiere decir que este estilo del cabello tenga un no rotundo, sino que hay que buscar otras formas de lucirlo, en especial cuando se quieren llevar las tendencias del momento. Un truco para conseguir atraer esa buena suerte es buscar diseños como el de cortina o largo que permitan que la frente no quede oculta por completo; asimismo, los peinados pueden ayudar a lograr lo anterior sin importar el estilo que ya luzcas.

Ahora que ya conoces otro truco para atraer la buena suerte tal vez un cambio de look o de peinado no te sienten mal y, por el contrario, logres mejorar toda la energía que llega a ti. Por supuesto, siempre puedes complementar esto con otros aspectos básicos del Feng Shui como no colocar espejos en ciertos lugares de la casa o llevar las plantas que más se asocian con la fortuna. ¿Te animas?

