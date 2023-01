Belleza: 3 flequillos que renovarán tu melena este 2023

El 2023 nos trajo las mejores tendencias con las cuales lucir a la moda a lo largo del año y así como la lista definitiva de zapatos que no pueden faltar en el guardarropa ya se volvió un esencial, no se debe descuidar el resto de la imagen, especialmente cuando se habla sobre el cabello. Y es que las apuestas dentro del mundo de la belleza lo tienen muy claro, las melenas se llevarán naturales y con todo tipo de largos, pero algo que no puede faltarle a ninguna son los flequillos.

La razón es que los flequillos se han convertido en los complementos perfectos para presumir una melena icónica a lo largo del año y algo que no ha pasado por alto al voltear a ver los looks de las famosas, es que se pueden llevar a cualquier edad. Así como un fleco recto es ideal para las niñas, uno asimétrico puede resultar perfecto para las adolescentes en busca de su estilo propio y ni hablar de un estilo abierto con el que las mujeres maduras pueden renovar su imagen.

Algo que debes de tomar en cuenta es que este año no hay límites para renovar el estilo de la melena, pues hay una infinidad de estilos de flequillos con los cuales imponer moda, favorecer el rostro e incluso conseguir un efecto rejuvenecedor al instante. Sin embargo, existen algunos más populares que otros y para ahorrarte la búsqueda te compartimos los favoritos del momento y que podrás lucir tanto en melenas cortas y largas, así como en todos los tipos de cabello. ¿Te animas a un cambio de look?

Flequillo cortina

Jenna Ortega presumió uno de los favoritos del 2023. (Foto: IG @mrenriquemelendez)

Entre las tendencias de belleza que más se esperan para este 2023 destacan las melenas XXL y con un flequillo cortina, aunque también queda perfecto con cabelleras midi, como el que impuso la actriz Jenna Ortega durante los promocionales de "Merlina" la serie que protagonizó para Netflix. Por supuesto, en su look también se muestra un tono castaño oscuro y peinados con ondas suaves que complementan a la perfección este tipo de fleco.

Una de las razones por las que el flequillo de cortina se ha popularizado mucho es porque luce perfecto en todos los tipos de rostros, a excepción de los ovalados, pues ayuda a alargar el rostro. Asimismo, es importante destacar que puede ser la mejor opción para las personas con poco cabello, pelo grueso y delgado gracias a lo saneado que lo hará lucir. Además es una excelente opción para quienes buscan algo discreto para un cambio de look nada radical en el que las cortinas caerán hacia los lados.

Flecos baby bangs

Por otro lado, para quienes buscan un cambio de look radical e ideal para presumir un estilo único los baby bangs son la mejor opción y algo que los ha vuelto tan populares en grupos de todas las edades es que se pueden personalizar según las características del rostro de cada persona, especialmente aquellas con una frente ancha o con un rostro alargado.

Se pueden llevar en un estilo asimétrico. (Foto: Pinterest)

El ejemplo perfecto es que se pueden llevar totalmente rectos y a la altura de las cejas, por arriba de ellas y hasta ligeramente curveados o asimétricos. Es por todo lo anterior que son perfectos para una melena corta que puede ir desde un corte clavicut hasta un bob o un pixie.

Fleco lateral

Finalmente, para imponer moda este 2023 y renovar el estilo de tu melena y rostro, un fleco lateral puede ser una xcelente opción tal y como lo ha demostrado Danna Paola en varios de sus looks. Una de las mejores partes de este tipo de fleco es que luce muy bien en todos los tipos de rostros, especialmente en los redondos gracias al efecto alargador que consigue. Además es ideal para las personas más jóvenes ya que recupera las tendencias de 1990 y los 2000, mismas que la propia cantante ha lucido en los últimos meses.

Entra las ventajas del fleco lateral no puede pasar por alto que es una opción para quienes quieren un look discreto y con el que además pueda jugar, especialmente si se tiene una melena larga. ¿La razón?, que su forma es perfecta para recogerlo o esconderlo cuando se quiere un look más discreto o resaltarlo en algún peinado o recogido.

¿Cuál es tu preferido? (Foto: IG @dannapaola)

